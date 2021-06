To je přesně to, oč teď ve fotbalových kruzích běží.

Deník položil volitelům otázku, která se dá považovat za lehce impertinentní.

Za nevhodnou.

Snad dokonce drzou.

Koho budete volit?

Volba je ale přece tajná…

Jenže předseda OFS v Táboře Tomáš Maruška přichází s argumentem, nad kterým stojí za to se zamyslet. „Doma volíte podle svého osobního přesvědčení. Když jdete k volební urně v civilním životě, máte zodpovědnost jen za sebe, za své rozhodnutí. V této volbě vyjadřujete, co by chtěly fotbalové kluby ve vaší oblasti. Volba je sice tajná, ale zeptat se volitelů, pro koho jsou, je naprosto legitimní,“ říká.

A tak Deník položil všem stejný dotaz…

Právě Maruška odpověděl v duchu svého přesvědčení: „Já osobně jsem pro Fouska, ale anketa mezi kluby v okrese Tábor je ještě otevřená,“ říkal během víkendu. „Můj osobní názor byl podpořit Vladimíra Šmicera, teď podporuji Petra Fouska, to je ale můj osobní pohled. Přímo za Okresní fotbalový svaz v Táboře ještě nemohu hovořit, budeme o tom jednat, především uděláme anketu mezi kluby, která bude směrodatná pro rozhodnutí.“

Variantu „Bez odpovědi“ vybraly kluby Soběslav, Písek a také OFS Písek, OFS Český Krumlov a OFS Prachatice.

V Jindřichově Hradci má za OFS Marek Černoch jasno: „Fousek,“ řekl rezolutně během tohoto víkendu.

V Českých Budějovicích pracuje v roli šéfa okresního svazu teprve pár týdnů Libor Šolc: „Všechna tři jména by měla být pro fotbalové hnutí zárukou změny k lepším fotbalovým dnům,“ vrátil se do doby, kdy ještě kandidovalo zmiňované trio Šmicer – Fousek – Poborský. „Každý z uvedené trojice kandidátů by mohl ze svých zkušeností přinést do fotbalu řadu pozitivních věcí.“

Jaké jméno tedy Šolc vhodí do připravené urny?

„Uvidíme. Osobně nás navštívili oba kandidáti, každý z nich má fotbalu co dát.“

Naopak naprosto jasná odpověď přišla ze Strakonic, kde je u kormidla předseda OFS Václav Zábranský: „Karel Poborský.“

A co další tři hodně slyšitelní a viditelní „hráči“?

Dynamo Č. Budějovice?

Bez odpovědi.

FC MAS Táborsko?

Bez odpovědi.

Jihočeský fotbalový svaz?

Petr Fousek.