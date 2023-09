Je tady další ročník oblíbené fotbalové Zaměstnanecké Ligy Deníku. Hráči se na zápasy těší, zeptali jsme se, jak atraktivní a teď už i prestižní soutěž vnímají:

Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Je tady Zaměstnanecká Liga Deníku. Na otázky před turnajem odpovídal Jaroslav Kollmann, z Katedry managementu

Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Pro přihlášení do tohoto turnaje rozhodlo to, že si troufám říct, že jsme jedním z pravidelných účastníků turnaje a každoročně se kvalita soupeřů zvyšuje. Tedy naší motivací je být úspěšný, předvádět krásné akce, krásné góly a dosáhnout co nejlepšího úspěchu a zároveň správným způsobem reprezentovat VŠTE, tak aby bylo vidět, že jsou zde nejen dobří fotbalisté, tak fair play hráči.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

Ambice, co se týče mně osobně mám vždy co nejvyšší, jsem velmi soutěživý a vždy chci vyhrát a věřím, že takto stejně to má každý člen týmu, který na turnaji bude za tým hrát. Tyto ambice jsou o to větší, abychom potvrdili loňské prvenství a neudělali si nějakou ostudu, bude tedy důležité ke každému utkání přistoupit zodpovědně a nic nepodcenit.

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Můj největší fotbalový, respektive sportovní zážitek je těžké stanovit, z toho důvodu, že jsem nikdy nehrál na nějaké vyšší úrovni, při které by šlo tohoto úspěchu dosáhnout, takže musím říct, že to je vyhrané finále zaměstnanecké ligy z minulého ročníku a následná oslavující cesta zpět do Českých Budějovic, to byl úspěch a zároveň i velký zážitek, na který rád vzpomínám. Jinak beru za úspěch, respektive zážitek, když se mi povede odpískat fotbalové utkání bez vážnějších pochybení a dostane se pochvaly, ať už od hráčů nebo funkcionářů obou oddílů.

Jiří Krauskopf oslavil 70! Trénoval Dynamo, vyhrál zlato s Iglou. Gratulujeme

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

V současné době obdivuji především Václava Černého, kterého sleduji od doby, co začínal hrát v Nizozemsku a dokázal se po nepříjemných zranění vrátit do skvělé formy a věřím, že současné angažmá pro něj bude úspěšné a bude úspěšný nejen na klubové, ale i v reprezentaci, kde by si dle mého názoru zasloužil větší prostor. Dále je to Michal Sadílek, který prošel Libercem, za který bojoval a nyní válí zpátky v Nizozemsku.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Pokud by se nám povedlo opětovně vyhrát celorepublikové finále, tak bychom tuto možnost dle mého názoru opět využili, nyní nás čeká tento zájezd na podzim, takže věřím, že to bude skvělý zážitek a o to větší motivace být opět úspěšní. Zápas je v současné době těžké predikovat, který bychom si vybrali, to se uvidí podle možností, a především podle úspěchu.

Komu fandíte, jste v týmu zajedno?

Já osobně fandím týmu FC Slovan Liberec a FC Chelsea, již od útlého mládí, kdy jsem začínal s fotbalem a tyto kluby podporuji stále i v těžkých chvílích, a i nadále budu. Věřím, že brzy opět velký úspěch jeden z klubů udělá a bude nadále špičkou ve svých zemí. Co se týče ostatních v týmu, tak samozřejmě zajedno nejsme, myslím si, že jsem v rámci tuzemských týmů osamocen a ostatní si jedou své týmy z Prahy. Ale stejně, Liberec je jen jeden a ten nejlepší.