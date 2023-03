Cesta za sportem do Polska přinesla fanouškům z České republiky spoustu zážitků. "Byli jsme na fotbale i na hokeji," přikyvuje Josef Faltýn. Krakov má úžasné fanoušky. Podívejte se na video. A to fotbalový tým v bohaté historii už výkonnostně prožil i daleko lepší období.

Výprava sportovních fanoušků se vydala do Krakova. Na fotbal i na hokej | Video: Deník

Fanoušci neznají hranice. Parta velmi dobrých kamarádů z jihu Čech se vydala do Polska. Jaký si vymysleli program? Super - atraktivní, fotbalově - hokejový "Vyrazili jsme na výlet do Krakova," přikyvuje Josef Faltýn z Č. Budějovic. "Nejdřív jsem navštívili semifinále hokejové ligy." Hokejový klub byl založen už v roce 1906, jde o nejstarší existující polský sportovní klub. Součástí je i oddíl ženského hokeje. Krakov vyhrál v dlouhé historii polskou ligu dvanáctkrát. V A týmu v této sezoně je hned několik českých hráčů: Gula, Husák, Krejčí, Šaur, Ježek, Kasperlík, Němec, Polík, Račuk. Fanoušci hokeje budou jistě znát i jméno Slováka Romana Ráce, který nastupoval za Olomouc nebo za Vsetín. "Za domácí nastoupil Jiří Gula, to je synovec brankáře Ládi Guly," zmiňuje Faltýn krajana, který pochází z Litvínova.

"Druhý den jsme navštívili ligový fotbalový zápas Wisly, která hraje druhou nejvyšší ligu." Pokračovatel fotbalové tradice víceoddílového TS Wisła Kraków , který byl založený na jaře zmiňovaného roku ve 1906 profesorem Tadeuszem Łopuszańskim, se mezi fandy těší obrovské oblibě. V prosinci 1997 došlo k vyčlenění oddílu fotbalu na sportovní akciovou společnost (SSA), která se v roce 2007 stala akciovou společností. Wisła ve své historii vyhrála 13 titulů polského šampiona, 4 x Polský pohár, 1 x polský Ligový pohár a 1 x polský Superpohár. "Byl to velký mazec," přikyvuje Faltýn.

"Na stadionu pro 45 000 lidi byly otevřené jen dva sektory, na zápase bylo devět a půl tisíce fanoušků."

Parta sportovních fanoušků z České republiky se z Polska vrátila nadšená, už teď kamarádi vymýšlejí další cestu za sportem.