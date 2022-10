Má přehled o stavu českých stadionů. I v nižších soutěžích. "Kdybychom se chtěli srovnávat se zahraničím, záleží na tom, s jakou zemí by to bylo. S jakým regionem. Obecně platí, že v českém fotbale, stejně jako v celém sportu, je cítit, že není dostatek prostředků na infrastrukturu. Na budování nových stadionů. Na rekonstrukci. Na údržbu," pojmenoval předseda FAČR dlouholetý problém. Petr Fousek nabídl pohled do Polska nebo Maďarska. "Tam stát investuje mnohem víc. A netýká se to jen fotbalových stadionů, ale sportovišť obecně."

Předseda FAČR zmínil i fakt, že péče českých trávníkářů je vyhlášená v celé Evropě. "Je na velmi vysoké úrovni. Když se v České republice hrají kvalifikace nebo zápasy některých nižších reprezentačních kategorií, a my ty zápasy někam přidělíme, tak jsou všichni nadšení z toho, jak pečujeme o hřiště."

A zázemí na stadionech? "To je pro nás výzva. Kabiny, prostory pro rozhodčí. Já ale mám pocit, že regiony a kluby se snaží, jak mohou."