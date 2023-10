Po zápase se Lafatovi ozval trenér české reprezentace. Vážně. Ne ale Jaroslav Šilhavý, ale kouč Lvíčat Jan Suchopárek. Reprezentační tým do 21 let je v Hluboké nad Vltavou, kde se chystá na páteční večerní duel proti Walesu. "Olešník jsme využili na tři tréninky," vysvětloval trenér, proč kontaktoval autora hattricku v krajském přeboru Davida Lafatu. "Hřiště tam je v bezvadném stavu, vždy jsme tam byli spokojení," poznamenal Jan Suchopárek, že do Olešníku necestoval s reprezentanty ČR poprvé a přímo pod hlubockým zámkem se rozvyprávěl: "Snažíme se tady v okolí najít optimální podmínky, to Olešník splňuje."

V dosavadním průběhu jihočeského krajského přeboru je Olešník čtvrtý. Lafata nastřílel deset gólů. Zaznamenal dva hattricky. Při minulém srazu kanonýra kanonýrů zapojil Suchopárek přímo do tréninku. Teď před Walesem to ale bylo trochu jinak. "Pracovně je celkem vytížený, my realizační tým posílili o Honzu Baránka. Jednu dobu jsme ale měli zájem, aby nám David pomáhal, Na několika tréninkových jednotkách úkol splnil, spolupráce s Lafatou je velmi dobrá."

Suchopárka čeká šlágr v pátek od 18.00, kdy se česká reprezentace na Střeleckém ostrově střetne v kvalifikaci o postu na ME s Walesem, Lafata se chystá na svůj šlágr na neděli, kdy jeho Olešník vyběhne patnáct minut po poledni na hřišti v Rudolfově.

