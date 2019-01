České Budějovice – S tím, jak nepříliš vydařený prvoligový podzim vidí kouč Dynama Miroslav Soukup, seznámí Deník jižní Čechy fotbalové fandy v obsáhlém rozhovoru po neděli.

Dle trenéra Miroslava Soukupa (na snímku) za odchodem Tomáše Řepky z Dynama byl jen jeho zkrat v Jablonci. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Na tomto místě aktuálně přinášíme jen odpovědi, týkající se odchodu Tomáše Řepky.

Šéf Dynama Karel Poborský totiž pro webové stránky uvedl, že klub o Řepkově odchodu rozhodl na základě stanoviska trenéra Soukupa (na snímku), že obrana týmu funguje a že Řepku tudíž nepotřebuje do sestavy ani do kabiny.

Trenér Soukup při setkání s jihočeskými novináři na dotaz Deníku odmítl, že by snad s Řepkou neměl chuť pracovat. „Já s ním pracoval, vycházeli jsme spolu standardně a až do zápasu s Jabloncem nebyl ani jediný problém, který bychom museli řešit," zdůraznil.

„Hra našeho týmu byla na Tomášovi a na jeho spolupráci s Lengyelem ve středu obrany hodně postavena, jenže tím svým zkratem v Jablonci nás Tomáš vědomě oslabil. Pro mě to byla jeho velká nezodpovědnost," podtrhl Soukup.

„Já měl dvě možnosti. Buď uvěřit, že si to od ledna uvědomí a řekne, že nic podobného z jeho strany už nehrozí a že dá všechny síly pro záchranu týmu. Anebo prostě tomu nevěřit a říct si, co když nám na Baníku, kde ho někdo vyprovokuje, to udělá znova… A vypadne mi ne na pět zápasů, nýbrž třeba na půl roku, což mu při dalším zkratu z jeho strany po tak krátké době by reálně hrozilo," připomněl budějovický kouč. „Já prostě do takového rizika už jít nechtěl," dal trenér Soukup jasně najevo, že rázný stoper, kdyby k jeho blikanci v Jablonci nedošlo, by v týmu určitě zůstal.