Zaměstnanecká liga Deníku má za sebou kompletní okresní kolo. Odložený turnaj v Nové Vsi se povedl. Místo deště, který přišel v původním termínu měrou vrchovatou, nad Novou Vsí krásně vysvitlo sluníčko.

Tým Anglo česká dorazil s úsměvem na tváři. „To je naposledy, co mě vidíte s úsměvem,“ glosoval Kamil Koranda těsně před výkopem. „Někteří z nás mají nové kopačky,“ smál se kapitán Radek Kořínek. Turnaj odřídilo trio sudích Tanáč, Přibyl a Dimitrov.

Na perfektně nachystaném trávníku padaly krásné góly. Brankáři pochytali spoustu šancí, gólman týmu Anglo česká si bravurně postavil i tyč.

Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Radek Kořínek (Anglo česká s.r.o): „Fotbalisti jsme amatérští, občas si jdeme zakopat sálovku. Hrajeme fotbal s dětmi, bereme turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku jako zábavu. Někdo z nás hraje FIFU, někdo plážový volejbal, jezdíme na kole, někdo zajde do posilovny, občas si někdo zajde zaběhat. Fotbal je pro nás zábava. Tomáš Chlup se věnuje MMA. ale to se tady v Nové Vsi hodit nebude. Pivo a klobása to patří k turnaji. Po sportu se chodí na pivo.“

Petr Gutheis (Zambelli): „Loni jsme hráli poprvé, teď je to naše druhá účast v Zaměstnanecké lize Deníku. Při premiéře jsme byli druzí. Bereme to jak zábavu. Rádi bychom postoupili dál. Většinou u nás v týmu hrajeme krajskou a okresní úroveň. Jsme tu namíchaní z hráčů z Českobudějovicka a Českokrumlovska. Na pivo vyrážíme rádi, ale až podle výsledku.“

Ondřej Maršál (Fronius ČR): „Jsme na turnaji Zaměstnanecké ligy poprvé. Máme tým namixovaný z aktivních i neaktivních fotbalistů. Někdo hraje B třídu, někdo okres. Tady je to pro zábavu. Tady v Nové Vsi to výborně připravili, dali jsme kremroli, to bylo fajn. Když už jsme na hřišti, tak to bereme prestižně.“

Martin Lerch (TKP GEO): „Byli jsme na turnaji už dvakrát, je to pro nás posezení s kolegy, uděláme si radost a žízeň. Už registrovaně fotbal nehrajeme, máme v družstvu sparťany i slávisty, je to mezi námi velký boj. A po fotbale si rádi zajdeme na pivo. Příští týden majitel Robert Šinkner má narozeniny, je mu šedesát, oslava bude nahoře na Kleti, půjdeme pěšky, tam turnaj Zaměstnanecké ligy ještě dohrajeme a taktiku podrobně rozebereme.“

Mirnes Salibasic (Schwan Cosmestics): „ Loni už jsme tento turnaj hráli, je to pro nás příležitost se sejít, popovídat, dát si pivo, klobásu, zahrát si fotbal. Počasí je skvělé, terén, organizace, všechno je výborné. Vždycky chceme vyhrát.“