Úterní akce na táborské Komoře se stala čtvrtým regionálním turnajem na jihu Čech. Právě z jednotlivých vítězů regionálních kol vzejde startovní listina krajského kola, jehož vítěz si zajistí účast v celorepublikovém finále. Tým, který dospěje až na vrchol, se může vedle respektu soupeřů a vítězných propriet do firemní „síně slávy“ i na mimořádně atraktivní hlavní cenu: týmový výlet na utkání jedné z nejprestižnějších evropských fotbalových lig. Předchozí dva vládci Zaměstnanecké ligy Deníku se rozhodli navštívit zápasy Říma, resp. slavné Barcelony.

Na travnaté ploše Komory udělali první krok k této metě reprezentanti firmy Vollmann Metalworx z Plané nad Lužnicí. Do semifinále postoupili z prvního místa své skupiny, která čítala pouze tři celky. V bitvě o finálovou účast si poradili s týmem Yanfeng Internacional Automotive CZ a v samotném střetnutí o prvenství zdolali 2:0 celek RM Gastro, se kterým ve skupině remizovali 1:1. Zmíněný Yanfeng bral nakonec turnajový bronz po výhře nad hráči z firmy Laufen CZ.

Sedět na zadku umí každej, klobouk dolů před všemi, kteří na tuto super akci přišli, říká exligista Lukáš Adam

Téměř každý z turnajů Zaměstnanecké ligy Deníku nachází ve víru dění svou personu se zajímavou fotbalovou minulostí. V případě táborských klání bezesporu plnil tuto roli Lukáš Adam z týmu Röchlingu. Čerstvě dvaačtyřicetiletý fotbalista posbíral v barvách Dynama České Budějovice a Bohemians 1905 celkem 42 prvoligových startů a dlouho působil i ve druhé nejvyšší soutěži. Na pažitu v blízkosti řeky Lužnice prokazoval své nesporné umění, ale k týmovému úspěchu tentokrát svůj tým nedovedl. Po loňském triumfu se musel Röchling smířit s umístěním na 5. místě.

Dobrou náladu to nevzalo ani Lukáši Adamovi, ani fanynkám a fanouškům jeho týmu, kteří byli na Komoře těmi nejbouřlivějšími.

„Je to skvělá akce. Lidé se musejí začít hýbat, sedět na zadku umí každej… Smekám před těmi, kteří si sem přišli zahrát fotbal, ale i před lidmi, kteří jim přišli fandit. Co si budeme povídat, v dnešní době jsou lidé líní a přijít podpořit kolegy na takovouto akci je super,“ nechal se slyšet lídr výběru Röchlingu. „A navíc, pokud je dobrý šéf a otevřený účet v hospodě, kde můžeme posedět, je to ideální teambuilding. Prostě samá pozitiva, pokud se tedy nezraníte,“ dodal s úsměvem.

A co říká na letošní výsledek firemního výběru Röchlingu? „Je to samozřejmě škoda. Ale zpocení jsme úplně stejně, jako kdybychom to vyhráli,“ směje se Lukáš Adam.

Výsledky táborského turnaje

SKUPINA A: Yanfeng – Banes 4:1, Laufen – Röchling 4:3, Yanfeng – Röchling 3:1, Banes – Laufen 0:10, Banes – Röchling 0:6, Yanfeng – Laufen 0:3. Konečné pořadí skupiny: 1. Laufen, 2. Yanfeng, 3. Röchling, 4. Banes.

SKUPINA B: Kovosvit MAS – Vollmann Metalworx 1:5, RM Gastro – Kovosvit MAS 6:5, Vollmann Metalworx – RM Gastro 1:1. Konečné pořadí skupiny: 1. Vollmann Metalwox, 2. RM Gastro, 3. Kovosvit MAS.

O UMÍSTĚNÍ – semifinále: Yanfeng – Vollmann Metalworx 1:4, Laufen – RM Gastro 0:4. O 5. místo: Röchling – Kovosvit MAS 2:1. O 3. místo: Yanfeng – Laufen 3:1. Finále: Vollmann Metalworx – RM Gastro 2:0.

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE: 1. Vollmann Metalworx, 2. RM Gastro, 3. Yanfeng International Automotive CZ, 4. Laufen CZ, 5. Röchling Industrial Tábor, 6. Kovosvit MAS Foundry, 7. Banes spol..