Je tady Zaměstnanecká Liga Deníku. Na otázky před turnajem odpovídali zástupci firmy VISCOFAN CZ s.r.o.

Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Otázky zodpověděl kapitán týmu Jiří Bláha, VISCOFAN se předstacví 14.9. va tarktivním prostředí areálu v Nové Vsi.

Co rozhodlo, že jste se přihlásili do turnaje - vidina zábavného dne, motivace předvést se, sen o výhře, nebo něco jiného?

Tak samozřejmě rozhodovala hlavně vášeň k fotbalu. Každý z nás je velký fotbalový teoretik a už to také chtělo předvést v praxi takže tento turnaj byl na to jako stvořený.

Jaké máte vlastně ambice v turnaji?

Ambice jsou vždy nejvyšší a to je vítězství.

Viscofan na Zaměstnanecké lize DeníkuZdroj: Deník

Co byl váš dosavadní největší fotbalový/sportovní zážitek?

Můj největší fotbalový zážitek je, že sem mohl vidět naživo svůj oblíbený tým.

Koho ze současné fotbalové reprezentace nejvíce obdivujete a proč?

Z reprezentace nejvíce obdivuju Patricka Schicka pro jeho střelecké schopnosti, bohužel je častěji u doktora než na hřišti.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Vždycky mě lákalo podívat se na stadion Dortmundu na zápas ligy mistrů. Atmosféra tam je neskutečná.

Komu fandíte, jste v týmu zajedno?

V týmu to máme pestré, fandí se tu Chelsea, Realu Madrid nebo dokonce Fulhamu.