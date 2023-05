Nádherné góly. Zaměstnanecká liga Deníku zavítala do Nové Vsi na Českobudějovicku. Dorazila i primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová - Parmová, cenu pro vítěze přenechal ředitel firmy Fruko Schulz Josef Nejedlý druhému týmu v pořadí. Krásné gesto - nádherné fotbalové odpoledne.

Zaměstnanecká liga Deníku v Nové Vsi | Video: Deník/ Kamil Jáša

Turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku zahájila osobně primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová. „Mám fotbal ráda, kopu pravačkou,“ vyprávěla s úsměvem první dáma Českých Budějovic, která vylosovala základní skupiny. Do Nové Vsi dorazilo šest týmů.

Jan Mikš z týmu Fruko Schulz poznamenal: „Rádi si zahrajeme, my jsme takoví hraví,“ usmíval se kapitán sympatického týmu, který potvrdil velikou kvalitu. Došel podle očekávání až do finále, až ke zlatému poháru. „Hřiště je podmáčené, za to nikdo nemůže, ale padají krásné góly, taky jsme jich pár nastříleli,“ pochlubil se kanonýr Fruka.

Aleš Šimík z Budějovického Budvaru dával během turnaje v Nové Vsi góly pravou i levou nohou. „Proběhlo to v klidu, první zápas nám sice nevyšel,“ vracel se k utkání, ve kterém padlo celkem 8 gólů (3:5). „Druhý zápas to už byla z naší strany jedna velká paráda.“ Také Budvarští, stejně jako hráči dalších týmů se museli poprat s vodou, která se držela na trávníku. Pořadatelé v Nové Vsi připravili turnaj skvěle. Hráči si pochutnávali na pivu, na klobásách, družstvu Fruko Schulz dorazilo s tradičním stánkem, ve kterém hráči ochutnávali zdarma produkty této tradiční jihočeské firmy. „Hřiště je podmáčené, nám to ale nevadí,“ dodal Aleš Šimík z Budvaru. Tomáš Topka z firmy Innos doplnil: „Je zima, mohlo by ale být i hůř, rádi se sejdeme, máme radost z každého gólu,“ uvedl střelec, který svému týmu dvěma góly pomohl do finále. Adélka Převorová z pořadatelské agentury dodala: „Jsem moc ráda, že si na nás udělala čas i primátorka města České Budějovice, mám radost že v jižních Čechách fotbal tak žije, rádi se sem vracíme, je tu příjemná a přátelská atmosféra.“

V posledních dvou zápasech padlo nádherných 15 gólů, ve finále deset (7:3). Z vítězství se naprosto zaslouženě radovala firma Fruko Schulz, která má opravdu fotbalově skvělý tým. Ředitel firmy Josef Nejedlý přivezl jako speciální cenu velkou láhev rumu. Cena patřila vítězi, tedy týmu Fruko Schulz, vítezové ji sportovně přenechali druhému v pořadí.

Semifinále: TKP GEO – Inos Servis 3:5, Fruko Schulz – Budějovický Budvar 6:0.

O 5. místo: Kámen a Písek – Window Holding 0:11.

O 3. místo: Budějovický Budvar - TKP GEO 5:0

Finále: Fruko Schulz – Inos Servis 7:3.