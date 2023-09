Základní kolo oblíbené Zaměstnanecké ligy Deníku zavítalo do táborského areálu Komora. Právě tady se v úvodu roku 2024 pojede superatraktivní mistrovství světa v cyklokrosu. Svět fotbalu a cyklistiky propojil vítěz celkového pořadí Závodu míru a olympionik Jaroslav Bílek. V roli manažera fotbalového týmu přivezl na hřiště tým firmy Röchling Industrial Tábor s.r.o.

Zaměstnanecká liga Deníku v areálu Komora v Táboře | Video: Deník/ Kamil Jáša

Přesně kolem fotbalového hřiště u Lužnice se budou v prvních únorových dnech prohánět velké světové cyklokrosové hvězdy. Okolo trati klidně může být třicet, padesát nebo i sedmdesát tisíc fanoušků. Tolik jich na zápasy Zaměstnanecké ligy Deníku nedorazilo, ale nadšení bylo stejně velké, jako by se bojovalo o světové medaile. „Naše medaile jsou krásné, porcelánové, takové nikde jinde nedostanete,“ usmívala se Adéla Převorová z pořadatelské agentury Forbidden Events. „Vyrobili je pro hráče v karlovarské porcelánce Thun.“

Krásně svítilo slunce, fotbalisté museli pečlivě dodržovat pitný režim. Turnaje v základním kole se zúčastnily tyto firmy: RM GASTRO s.r.o., Vollmann MetalWorx s.r.o., Röchling Industrial Tábor s.r.o., LAUFEN CZ s.r.o., KOVOSVIT MAS, a.s., Yanfeng s.r.o , s.r.o., ACO Industries Tábor s.r.o.

Padaly krásné góly. Jeden z nejkrásnějších vstřelil na konci prvního poločasu duelu s týmem Yanfenng v červeném dresu Kovosvitu Jiří Smetana. Utrhl se od obránce, naskočil si do výšky jako „Honza Koller“ a hlavou nekompromisně poslal balon sítě. „Jsem trenér SK Meteor Tábor. Výborně načasované, podařilo se mi to trefit,“ vyprávěl Smetana. „Kvalita Zaměstnanecké ligy Deníku rok od roku stoupá. Naše ambice je nebýt poslední, nemáme aktivní hráče, baví nás to, je to moc příjemné odpoledne,“ doplnil Smetana.

Během turnaje v areálu trénovali cyklokrosaři klubu ČEZ CT Tábor. „Zveme i fotbalisty na mistrovství světa,“ říkal Petr Balogh, první muž českého cyklokrosu. MS se pojede 2. - 4. 2. 2024.

Turnaj vygradoval dramatem ve finále. Röchling Industrial Tábor s.r.o. a LAUFEN CZ s.r.o. předvedly parádní podívanou. Prim v Röchlingu hráli Jasanský a Adam, ale soupeř skvěle bojoval a vyrovnal v závěru na 4:4. V dramatickém penaltovém rozstřelu vyhráli fotbalisté Laufenu. Podívejte se na jejich radost na videu, které přikládáme k tomuto článku.

Fakta z turnaje v Táboře

Místo: Tábor, areál Komora

Týmy: RM GASTRO s.r.o., Vollmann MetalWorx s.r.o., Röchling Industrial Tábor s.r.o., LAUFEN CZ s.r.o., KOVOSVIT MAS, a.s., Yanfeng s.r.o , ACO Industries Tábor s.r.o.,

Skupina A: Röchling Industrial Tábor s.r.o. - Yanfeng s.r.o, 2:1, Vollmann MetalWorx s.r.o. - KOVOSVIT MAS 5:2. Röchling Industrial Tábor s.r.o. - KOVOSVIT MAS 6:1, Yanfeng s.r.o, -Vollmann MetalWorx s.r.o. 2:3, Yanfeng s.r.o - KOVOSVIT MAS 6:2.

Skupina B: RM GASTRO s.r.o. - LAUFEN CZ s.r.o. 1:3, LAUFEN CZ s.r.o. - ACO Industries Tábor s.r.o., 5:0, RM GASTRO s.r.o. - ACO Industries Tábor s.r.o. 2:0.

7. místo: Kovosvit.

O 5. místo: ACO Industries Tábor s.r.o. - Yanfeng s.r.o 0:3.

Semifinále:

Röchling Industrial Tábor s.r.o., - RM GASTRO s.r.o. 5:1

Vollmann MetalWorx s.r.o. - LAUFEN CZ s.r.o. 0:2.

O 3. místo: Vollmann MetalWorx s.r.o. - RM GASTRO s.r.o. 4:2.

Finále: Röchling Industrial Tábor s.r.o. - LAUFEN CZ 4:4 na pen. 8:9.

Pořadí: 1. LAUFEN CZ, 2. Röchling Industrial Tábor s.r.o., 3. Vollmann MetalWorx s.r.o., 4. RM GASTRO, 5. Yanfeng s.r.o 6. ACO Industries Tábor s.r.o, 7. Kovosvit.