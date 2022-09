Skupinu A vyhrál po dvou těsných výhrách Budějovický Budvar. „Mužstvo dáváme dohromady celkem v pohodě, ale kluci jsou zase o rok starší,“ smál se vinou zranění nehrající šéf budvarského týmu Jaroslav Berka. „Turnaj je to perfektní, vždycky rádi přijdeme. Přesun do areálu na Složišti byl výborný nápad, je tady velmi dobré zázemí,“ chválil.

Druhou skupinu ovládl zcela suverénně tým VŠTE, který svým soupeřům nastřílel ve dvou utkáních dvanáct gólů, i když ze strany soupeřů zazněly námitky, že se nejedná o zaměstnance, ale studenty. Vysokoškoláci si poradili i s obhájcem loňského prvenství Viscofanem, který deklasovali 6:0.

Jednoznačná byla i obě semifinále. VŠTE porazila Wienerberger jednoznačně 6:0, Viscofan vyhrál nad Budvarem 4:0. V boji o páté místo místo rozhodovaly až penalty, ve kterých Mondi Bupak udolal tým českobudějovické radnice. Až do penaltového rozstřelu došel i duel o bronz, ve kterém měl Budvar o něco více štěstí než Wienerberger.

Finále se změnilo v naprosto jednoznačnou záležitost. VŠTE znovu doslova rozstřílela Viscofan 10:1. „Zaměstnaneckou ligu hrajeme už druhým rokem. Je to perfektní a skvěle zorganizovaný projekt,“ neskrýval jeden z členů vítězného týmu Matěj Sochůrek. „Loni jsme se to dotáhli až do republikového finále v Roudnici nad Labem, kde jsme skončili čtvrtí, což pro nás bylo trochu zklamání. Měli jsme větší ambice,“ přiznává. „Letos chceme postoupit zase až do finále a tam uspět ještě lépe,“ přeje si. „Láká nás první cena a zájezd na nějaký atraktivní zápas,“ nijak neskrývá.

Sochůrek hraje fotbalový krajský přebor v Sedlčanech a také za svoji školu univerzitní ligu. „Teď nás nás čeká čtvrtfinále s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Cíl tam máme stejný, chceme to dotáhnout co nejdál,“ ujistí.

Výsledky - skupina A: Budějovický Budvar – Wienerberger 3:1, Budějovický Budvar – Mondi Bupak 3:2, Wienerberger – Mondi Bupak 3:0. Pořadí: 1. Budějovický Budvar 6, 2. Wienerberger 3, Mondi Bupak 0.

Skupina B: VŠTE – Viscofan CZ 5:2, VŠTE – Statutární město ČB 7:0, Viscofan CZ – Statutární město ČB 6:0. Pořadí: 1. VŠTE 6, 2. Viscofan CZ 3, 3. Statutární město ČB 0.

Semifinále: VŠTE – Wienerberger 6:0, Viscofan – Budějovický Budvar 4:0.

O 5. místo: Mondi Bupak – Statutární město ČB 3:3, pen. 3:0, o 3. místo: Budějovický Budvar – Wienerberger 2:2, pen. 5:4, finále: VŠTE – Viscofan CZ 10:1.

Nejlepší brankář: Michal Kříž (Statutární město ČB), nejlepší útočník: Filip Navrátil (VŠTE), nejlepší střelec: Roman Slivka (Monti Bupak).