Rozdali si to dva Radimové. Kokeš a Pouzar. Radim Kokeš za Hlubokou, Radim Pouzar za Rudolfov. Oba mají náramnou kopací techniku. Oba dokážou vstřelit krásné góly. Oba vzali výzvu jako zábavu. Kamery Deníku zachytily všechny pokusy, podívat se na střely můžete v pořadu Derby přes kopec, který připravuje Ivan Němeček. U tohoto článku je video s pěti kopy Radima Pouzara, zachyceny jsou i čtyři velmi podařené kopy Radima Kokeše, ale jeho trefu do břevna přinese až zmiňovaný pořad Deníku. Pouzar se trefil dvakrát, Kokeš jednou.

