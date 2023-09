Jindřich Dejmal si o soupeřích v krajském přeboru zjišťuje, co se dá. Platilo to v nejvyšší soutěži, platí to i v krajském přeboru. "Jsem snad jediný jihočeský trenér, který prošel od okresu všemi soutěžemi až po první ligu," usmívá se. V Oseku se mu daří. "Teď nás ale čeká Roudné, to bude těžký zápas," uvědomuje si.

Dodnes těží z toho, co se naučil od legendárního Václava Ježka. "On byl pro mě jako druhý táta," přikyvuje Dejmal. V posledním utkání KP Osek rozstřílel Jankov 5:1. Hráči by si rádi zakopali na branku i na předzápasovém tréninku, ale zastavil je trenérův zdvižený prst. "To mi říkával Ježek. Zkus si vzít kladívko a buš si s ním do svalu. Uvidíš, co ti druhý den sval řekne. To je stejné, jako bez rozcvičení hned kopat den před zápasem na branku. Kluci se nad tím podivují, já se tenkrát taky divil, ale oni někteří ani vůbec nevědí, kdo Václav Ježek byl."

Václav Ježek se narodil 1. října 1923 ve Zvolenu. Zemřel 27. srpna 1995 v Praze. Československý fotbalový trenér začínal jako kouč mládeže v Jaroměři a Liberci, odkud se přesunul do Lokomotivy Česká Lípa, se kterou během dvou let postoupil z kraje až do divize. V roce 1964 však odstartovala jeho úspěšná trenérská klubová kariéra ve Spartě, kromě které působil v československé lize také na lavičce Dukly. "Pod Ježkem to pro mě byla největší škola, kterou jsem mohl dostat," vzpomíná Dejmal. "My se setkávali jako trenéři, on vedl Spartu, já Duklu Tábor. On si mě vybral. Když já přišel do Slavie, on tam přišel jako manažer."

Na úspěchy Ježek navázal i v zahraničí. V Nizozemsku (ADO Den Haag a Feyenoord Rotterdam) i ve Švýcarsku (FC Curych). Vedl také československou reprezentaci, kterou s Venglošem dovedli k triumfu na mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě. Ježek byl zvolen vítězem v anketě o nejlepšího českého fotbalového trenéra 20. století. Vyhlášený byl jeho přístup k hráčům. "Říkal mi, že hráčům můžu vytknout cokoli, různými slovy, ale až ve chvíli, kdy věří tomu, co jim říkám. Dřív ne. Každý trenér se dostane do chvíle, kdy se týmu nedaří, pak to hráči trenérovi vrátí," popisuje Jindřich Dejmal jednu z mála věcí, kterou se od slavného předchůdce naučil.

Za týden by legendární fotbalový trenér Václav Ježek oslavil 100. narozeniny.