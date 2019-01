Zliv - Cílem je uhrát co nejvíce bodů na podzim, aby mužstvo na jaře nemělo sestupové starosti

Roman Švec (na archivnímku snímku ještě ze zimní přípravy) povede fotbalisty Zlivi i v I. A třídě. | Foto: Deník/ Michael Kalinics

S náskokem osmi bodů opanovali svou skupinu I. B třídy a po třech letech se zaslouženě vrátí do I. A třídy.

Fotbalisté Zlivi si díky nasazení do skupiny B zahrají s mužstvy, s nimiž se v mistrovských zápasech dlouho nepotkali. „Naposledy to bylo

někdy před dvaceti lety, když jsme ještě hráli krajský přebor,“ vzpomíná předseda klubu Jan Skala.

„Čekají nás zajímavá utkání. A naše diváky také. Atraktivní bude třeba derby s Dřítní,“ těší se Skala.

Svěřenci trenéra Romana Švece a jeho asistenta Jiřího Boubala, kteří v uplynulé sezoně s mužstvem vybojovali postup, začali s letní přípravou v pondělí 13. července. Trénují třikrát týdně.

Na konci prvního týdne přípravy se Zlivští zúčastnili turnaje O pohár starosty Sedlece. V semifinále vysoko podlehli Netolicím (0:4), zatímco v utkání o třetí místo přejeli pořádající mužstvo 7:1.

Rakušané odřekli

Další herní prověrka měla následovat minulou sobotu, ale rakouský soupeř v pátek odpoledne utkání Zlivi odřekl. Trenéři nakonec dali týmu volno.

„Herní praxe nám tedy zatím chybí, ale snad budou hráči na zápasy o to více natěšení,“ doufá zlivský předseda.

Do startu nové sezony, který je naplánován na třetí srpnový víkend, SK Zliv sehraje ještě dvě přípravná utkání. V tom prvním se již tuto sobotu mužstvo střetne ve Slavči s Olešnicí (18).

V pátek 7. srpna Zlivské doma čeká generálka na nový ročník proti Klikovu. „Je to mužstvo, které na konci minulé sezony hrálo o postup z okresního přeboru Jindřichohradecka. Působí tam někteří hráči, kteří prošli divizní Třeboní,“ přibližuje trenér Roman Švec.

S nynější podobou kádru je zlivský kouč zatím spokojený. „Velice dobře se jeví například Kuta s Bellovičem,“ vyzdvihuje. Kuta přichází z Kaplice, Bellovič z Hluboké. Oba budou ve Zlivi hostovat a rozehrávat se po zranění.

Na spadnutí je hráčská výměna s Olešníkem. Zliv by měl opustit Tuháček a naopak z Olešníka by měl dorazit Ježek. Jednání o dalších přesunech jsou v těchto dnech v plném proudu.

Kádr A–mužstva by také ještě mohli opustit hráči, kteří se nakonec nevejdou na osmnáctičlenou soupisku pro novou sezonu. „Tito hráči by odešli někam na hostování,“ vysvětluje Skala.

Areál zlivského SK přes léto neprošel výraznějšími změnami. Na rozdíl od loňska, kdy ve Zlivi zrekonstruovali kabiny. „Letos jsme prováděli jen klasickou údržbu. Mimo jiné jsme zatravnili branky, dále jsme seli a hnojili,“ vypočítává Skala. „Rád bych poděkoval správci Petru Pomeje, který se o hřiště perfektně stará,“ dodává.

Nejen kvůli využití přítomnosti hostujících hráčů, kteří by mohli v zimě Zliv opustit, chce klub uhrát co nejvíce bodů již v podzimní části soutěže.

„Na podzim budeme klást důraz. Chceme ho dobře odehrát a hlavně se nechceme pohybovat na spodku tabulky,“ přeje si předseda Skala.

Nejprve do Branic

V prvním kole I. A třídy Zlivští zavítají do Branic, kde se utkají s rezervou Milevska. „Hned na začátek nás čeká to nejtěžší,“ uvědomuje si Skala, jenž očekává náročné utkání. Už jen proto, že Milevsko by mohlo využít i několik pendlů z A–mužstva.

Ve druhém kole zlivské mužstvo doma přivítá Čtyři Dvory a v kole třetím zavítá do Dačic. „Obvykle jsme hráli jen s čtyřdvorským ´béčkem´. Dačice neznáme vůbec,“ krčí rameny předseda SK Zliv Jan Skala.

„Musíme jít zápas od zápasu. Jako v minulé sezoně, kdy jsme se nedívali na to, že vedeme tabulku a máme několikabodový náskok,“ předkládá možný návod pro nováčka I. A třídy zlivský trenér Roman Švec.

Martin Mls