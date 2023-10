Asi si to ještě docela živě pamatujete. Aféra v Jankově se odehrála vlastně nedávno. Hrálo se v Jankově a hrálo se o sestup. Tedy ne přímo, ale na dálku. Kluby soupeřily, komu zůstane sestupová pozice v rukou. Každý chtěl uniknout. I Jankov.

To se nepovedlo. Trapný zápas v krajském přeboru. Jankov vyhrál 4:3 | Video: Deník/ sestřih z TVCOM.cz

Tři body, které ale Jankov vybojoval nad Semicemi, zdvihly adrenalin u příznivců fotbalu nejen v Jihočeském kraji. Podívejte se na video. Ofsajdové pozice, které se na první pohled zdály být podezřele posouzené, nešlo z kamery společnosti TVcom spravedlivě ohodnotit. V utkání kopal Jankov dva pokutové kopy. Oba Aleš Hanzlík. Ve 22. minutě vyrovnával na 1:1, v 60. minutě srovnal na 2:2. Tady už je videozáznam průkaznější. Nesmyslně nařízený pokutový kop v 59. minutě, pochybnosti nevzbuzuje. Držení? Nedovolený zákrok v pokutovém území? Snad jen v představách rozhodčího Jana Macha. Zápas řídila trojice Jan Mach - Karel Albert, Miroslav Vítek. Delegátem byl Michal Urban.

Radim Remiáš tehdy zaslal redakci Deníku údajně vzkaz hráče Jankova, který informoval vedení svého vlastního klubu: "Jsem absolutně bez motivace dál pokračovat a nějak se snažit dál, podobný zápas jsem nikdy nehrál a upřímně se mi v něm prostě nechtělo působit. Fotbal miluju, hraju ho celý život, ale to, co se děje za poslední dobu, je nějak moc. Nemám vůbec motivaci a pochybuju, že ji najdu. Chci být jen prostě upřímný, chápu, že pro Jankov je udržení v soutěži základ. Po sezoně se přesunu zpátky na Čtyrák, jak je to u kluků, to nevím…" Obrázek si udělejte i s časovým odstupem sami. Třeba Lukáš Hofmann už opravdu v Jankově nepokračuje, vrátil se do Čtyř Dvorů.

Zmiňovaný zápas se rozhodčímu nepovedl. Měl-li zvýšenou motivaci, to ví jen on sám a musí se s tím vyrovnat jeho svědomí. Fakt je, že zmiňovaný pokutový kop, který sudí bez sebemenšího zaváhání nařídil v 60. minutě "opravdu stál za to".

V kuloárech fanoušci zmiňovali jméno starosty obce Jana Jílka. Ano. Znáte ho. Bývalý úspěšný prvoligový rozhodčí je starostou v obci Jankov. Jeho jméno se v celé kauze objevovalo dost neomaleně. Bez důkazů, prostě fanoušci na sociálních sítích měli, na koho by ukázali prstem. Není divu, že se právě Jan Jílek cítil dotčený, na druhou stranu veřejně známá osoba, a navíc starosta obce, musí s vývojem podobných akcí zejména "na sockách" předem počítat.

Na sociálních sítích se také prakticky okamžitě objevily fotografie, videozáznamy a komentáře, tady je malá ochutnávka:

Petr Syrovátka: 59.min pentle, njn dál se dívat nebudu.

Zdeněk Formánek: Ať žije český fotbal a hlavně ten Jihočeský.

Baron Von Prague: Je to horší, však ani v lize se nic nemění.

Václav Hrachovec: To je hnus velebnosti

Lukáš Hlavín: Utkání se nenatáčejí přece pro nic za nic, alespoň se to uvidí a je třeba to šířit co nejvíc, mají důkazy a to zcela evidentní. Je to jako krást za bílého dne a navíc před kamerama. Je to selhání jednotlivců nebo celého systému? Kdo ví odkud tohle jde? A kdo všechno nese podíl viny? A jako člověk z venku se pak ptáš, jak se vůbec může někdo z týmu Jankova radovat z gólů natož z výhry a proč vůbec takový utkání hrát? Je mi líto nejen "Semickejch", ale třeba i malých dětí, které tohle vidí, jak to chceš vysvětlit?…

Jiří Malkus: Jaká je liga, takové je to i níž.

Aféra paradoxně fotbalu pomohla

V čem byla celá aféra pro fotbal, v tomto případě hlavně ten jihočeský, přínosná?

Šéf Jihočeského fotbalového svazu Tomáš Pintér reagoval okamžitě. "Po zhlédnutí celého videozáznamu jsem hned ráno v pondělí kontaktoval Předsedu KRaD Jihočeského kraje Jiřího Pečenku, následně proběhla schůzka, na které jsme si sdělili svá stanoviska. Ještě na odpoledne toho dne byla svolána KRaD svolala mimořádné zasedání a tam rozhodla o okamžitém vyřazení trojice rozhodčích Jana Macha, Karla Alberta a Miroslava Vítka z listiny rozhodčích."

A bylo to. Vypadá to, že exemplární trest zabral. Rozhodčí si na všech úrovních musí uvědomit, že 21. století je stoletím moderních technologií. Fotbalové "zářezy" vždy někdo natočí, zdokumentuje. Na konci této sezony si snad nikdo podobně hrůzostrašnou penaltu už odpískat nedovolí. Až už má motivaci jakoukoli.

A v Jankově? Do klubu přišel kanonýr Hájek."Nevím, proč jsem nikdo neche, sháníme fotbalisty, kde se dá," říká. "Přitom máme umělku, tréninkové hřiště, regeneraci v šatnách, podmínky pro fotbal jsou v Jankově na kraj nadstandardní," dodal. Má pravdu. Navíc mají v Jankově vynikající klobásy.