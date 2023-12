Fotbalový pořad Deníku. Hvězdy v prachu nabídl v průběhu ropku spoustu zajímavých informací. Podívejte se na video u tohoto článku. Proč na Panenku křičeli, že je nešika? Slyšeli jste někdy zpívat Petra Uličného? Stojí to za to. Verner Lička zase ukáže svoji zlatou olympijskou medaili.

Jak šel čas. Turek v masce, s kravatou a s Deníkem. Video od mistra světa

Nebyl by to John - tedy česky Džon - Petr Uličný. Fotbalový trenér nejen zazpíval, ale přidal i veselou historku. Když přijde doma do hospůdky ve Slavoníně, škádlí ho: Dobrý den, pane Brückner," říkají mu.

Hosty pořadu Hvězdy v prachu byli Antonín Panenka, Karel Poborský, Zdeněk Svoboda, Verner Lička, Marek Matějovský a Petr Uličný. Podívejte se na poslední video pořadu roku 2023.