Pavel Hájek změnil dres. Už nestraší gólmany jeho dělovky v dresu Hluboké nad Vltavou, ale v Jankově. "Tréninkově jsme si zahráli, abychom se sešli, abychom aspoň něco o víkendu dělali, když se nemůže hrát," popisoval situaci, kdy si Jankovští zatrénovali v době, kdy se měl hrát zápas KP. Nehrál se. Hrát se opravdu nemohlo. Nešlo to. Na první pohled sice trávník vypadal dobře, ale Deník se vydal až na polovinu hrací plochy. Tam brzy hráčům čvachtala voda v kopačkách. "Promáčené je to tam, kam se hřiště svažuje," ukazoval Hájek a demonstrativně zadupal nohama. "V okamžiku, kdy došlo k odvolání zápasu, bylo hřiště komplet pod vodou. Chodilo se to v holinkách, bořili jsme se tři centimetry do trávy. Po kotníky."

Bylo to rozumné rozhodnutí. Odložení zápasu prospělo hráčům, divákům i trávníku. "Nebylo by odpovídající, abychom si na tom zahráli krajský přebor," přikyvuje Hájek. "Kdybychom hráli, byl by to jeden zápas a konec podzimu. Obzvlášť s mojí váhou. Já bych to tu zvoral jako vůl na poli."

Hájek je rozený kanonýr. Střelec. Jeho levačka dokáže poslat balon do sítě nevídaně. I z delších vzdáleností. Poprvé o sobě ale nechal střelecky slyšet až v 5. kole v Milevsku. "Chybí nám tu hráči. Nevím proč, ale nikdo sem moc nechce jít, sháníme fotbalisty, kde se dá. Lepíme to hráči z béčka, přivedli jsme mladé kluky. Ono si to za nějakou dobu sedne," je přesvědčený Pavel Hájek. Faktem je, že po úvodních dvou prohrách (s Roudným 0:3 a v Protivíně 0:5), to nevypadalo vůbec dobře. Pak Jankov bodově zabral. V Milevsku zvítězil 4:2. Teď se tým střetne doma s Rudolfovem (neděle 17:00).

Podmínky pro fotbal jsou v Jankově nadstandardní. "Jsou výborné," potvrzuje Hájek. "V kabině máme vířivku, to je super na regeneraci, máme tu umělku s osvětlením, je tu i tréninkové hřiště, když je hlavní pod vodou, tak na něm můžeme kopat. Na kraj to je super."

Odložený zápas Jankov - Dražice se odehraje 13.9. od 17.30. "Je to středa. Pro nás je to lepší. Všichni musíme do práce, Dražice k nám budou minimálně hodinu cestovat autobusem," myslí si střelec Jankova, který se ve své kariéře zahrál divizi v Třeboni, kopal v Rakousku, hrál v dresu Hluboké a teď je posilou Jankova.