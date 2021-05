Shortbread je doslova křehký chléb, což znamená, že sušenky se mají rozpadat, ba přímo drobit. V anglickém pekařském slovníku se jedná o těsto s vysokým podílem tuku. Taková definice sušenek existuje v Anglii už od středověku. Klasický shortbread by měl být pěkně naducaný, zvlášť ten ve tvaru tyčinek, tedy určitě víc, než jsme zvyklí u našich sušenek.

V britském prostředí rozmazlených zákazníků jsou v obchodech vždy k dostání zcela zaručeně luxusní shortbread, a navíc se prodávají v krásných kovových krabicích. Já si je v prvních letech v Anglii schovávala, dokud se mi nezačaly nekontrolovatelně vršit v garáži. Celosvětově nejznámější jsou ty s kostkovaným, tedy spíš tartanovým povrchem. Tyhle máslové sušenky totiž prapůvodně pocházejí ze Skotska!

Sušenky ochutí růžová voda, fíky i koriandr

Dosáhnout opravdu originální chuti shortbread není s naší moukou jednoduché. Aby bylo těsto po zakousnutí opravdu jemné jako písek, přidává se mouka rýžová, čímž se shortbread odlišuje od jiných druhů podobných sušenek – dodává jim unikátní chuť a strukturu. Někdy se i dochucuje, přidává se růžová voda, orientální koření, fíky, proslazovaný pomeranč, ale také čerstvý tymián. V jednotlivých hrabstvích pak používají vlastní příchutě, třeba v Lancashiru přidávají kmín a koriandr. Ovšem pochybuji, že by všechny tyto variace vůbec mohly překročit pomyslnou hranici do Skotska. Tam musí být máslové sušenky opravdu bez příchuti!



Vyzkoušejte netradiční recept, s nímž budou sušenky sice máslové, ale připravené v modernějším stylu. A než si je nakrájíte na kostky, nechte se pochválit za zcela neotřelý dezert. Malinová marmeláda se navíc báječně propojí s těstem. Na vykrajování se hodí všechny tvary formiček. Při pokládání je překládejte mírně přes sebe a zvolte různé velikosti. A pokud malinovou marmeládu nemáte, klidně si ji narychlo uvařte z plodů mražených. Stačí přidat jen cukr a trochu citronové šťávy. Těsto můžete udělat dopředu a zamrazit.

Máslové sušenkové řezy s malinovým džemem

Na koláč o průměru 30 centimetrů budete potřebovat 250 gramů studeného másla, 60 gramů moučkového cukru, 225 gramů hladké mouky, 90 gramů rýžové mouky, lžičku vanilkového extraktu a 250 gramů malinového džemu. Do kuchyňského robotu dejte máslo, cukr, vanilkový extrakt a vyšlehejte. Přidejte obě mouky a vše zpracujte do hladkého těsta. Přeneste na pracovní plochu, utvořte bochánek a těsto rozdělte na dvě poloviny. Jednu zabalte do potravinářské fólie a vložte do lednice. Druhý díl vyválejte mezi dvěma pláty pečicího papíru do výšky zhruba 4 milimetry. Těsto i s papírem přeneste do lednice a nechte na 30 minut vychladit.

Troubu předehřejte na 160 °C. Vyválené těsto vytáhněte z lednice a formičkami vykrajujte jeden tvar – hvězdu, stromeček, srdíčko. Použijte různé velikosti. Těsto zbylé z vykrajování si dejte stranou. Plech vyložte pečicím papírem a naskládejte na něj vykrájené kousky. Pak ho vložte na 10–15 minut do lednice a poté pečte v troubě asi 20 minut nebo dokud nebudou sušenky zlaté. Nechte je vychladnout. Mezitím vyložte formu pečicím papírem. Z lednice vytáhněte druhou polovinu těsta, spojte ji se zbytky od vykrajování a vyválejte přesně do velikosti formy, pořádně zatlačte, třeba lžící nebo stěrkou. Těsto propíchejte vidličkou, pečte 20 minut a poté nechte vychladnout. Vychlazený korpus potřete džemem a poklaďte na něj – i tak, že se můžou překrývat – tvary, které jste vyndali z lednice. Pečte ještě 20–30 minut, dokud nezezlátnou. Nechte vychladnout a pocukrujte. Krájejte na různě velké řezy, podle nálady.