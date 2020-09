V posledních letech se k topení pevnými palivy vrací mnoho českých domácností. Především vytápění dřevem zažívá boom. Kromě toho, že pohled do plamenů je fascinující a nikdy nepřestane bavit, jde o ekologicky čisté získávání energie z obnovitelného zdroje, kůrovcová kalamita navíc dřevo zlevnila. V menších domech, na chalupách či chatách jde o hlavní zdroj tepla, ve větších objektech je kombinováno s jinými zdroji, solárními panely, tepelnými čerpadly.

Zdroj: deníkNejsnadnější bývá zakoupit už naštípané a prosušené dřevo připravené ke spálení. Nabídka je široká – od paletového prodeje, kdy v pytli máte připravený třeba mix polen z tvrdých palivových dřev, jako jsou dub, jasan či javor, nebo dřevěné brikety, ale pořídíte i menší balíčky na jeden či více zátopů. Prodávají se také volně sypané kusy, které si sami odvezete. Topivo, které koupíte na pile nebo u specializovaných prodejců, bývá oproti hobbymarketům levnější.

Při nákupu si ověřte původ a jakost. V prvé řadě potřebujete dřevo, které už je proschlé. V našich podmínkách by mělo ležet jeden až tři roky, některé tvrdé dřeviny i déle. Čerstvě vytěžené dřevo mívá průměrně vlhkost padesát procent, spalováno by však mělo být s obsahem vody maximálně do dvaceti procent. Vysycháním se nejen vytrácí voda, ale mění se také chemické složení dřeva, které se stává kvalitnějším palivem. „Právě vlhkost lidé často podceňují,“ připomíná David Benda, odborník z oddělení zahrady v projektových marketech Hornbach.

