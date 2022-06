Tyto známky se vyplatí mít. Je to skvělá zbraň proti inflaci

Inflace trhá rekordy a podle ekonoma Lukáše Kovandy je možná nejvyšší za takřka 30 let. To u Čechů stále častěji vyvolává otázky, jak se proti takovému růstu cen bránit. Jak chránit kupní sílu svých úspor. „Nejlepší ochranou proti inflaci je sbírání známek, vína či umění,“ řekl Kovanda. A jak to vidí sami filatelisté? Vyplatí se investovat své úspory do známek? A po jakých kouscích je dobré se porozhlédnout?

Sbírání známek se v této době vyplatí více než kdy jindy | Foto: Pixabay