Umění vytvářené motorovou pilou. Dřevorubec vytváří díla, o která se lidi perou

Kateřina Němcová

Když svoji práci milujete a děláte ji s láskou, lidé si toho velmi brzy všimnou a ocení to. A to je přesně případ Jiřího Jurky z Holašovic, který je profesí dřevorubec a ke dřevu má odjakživa velmi blízko. Před třemi lety se totiž rozhodl, že se začne věnovat uměleckému tesařství, které ho vždy lákalo a od té doby nestíhá zpracovávat zakázky. Motorovou pilou udělá na přání téměř cokoliv, ale většinou vytváří díla bez předlohy, podle toho, co se mu zrovna honí v hlavě.