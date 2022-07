1 kg zralých masitých rajčat

2 citrony (nejlépe bio)

2 chilli papričky

300 ml vody

500 g cukru

POSTUP

Rajčata i citrony nejdříve důkladně omyjte. Rajčata nakrájejte na čtvrtiny a citrony i s kůrou nakrájejte na plátky. Vše vložte do hrnce se silným dnem. Přidejte nadrobno nakrájené a semínek zbavené chilli papričky, zalijte směs 300 ml vody a přiveďte k varu. Hrnec přiklopte pokličkou a vařte na mírném ohni asi 40 minut. Jakmile směs mírně zchladne, přeceďte ji přes gázu nebo mušelín.

Kdo nefermentuje, není Čech. Velký hit zvládne (skoro) každý

V látce svázané do uzlíku a zavěšené třeba na vařečku položenou přes hrnec nechte směs vykapat nejméně 2 hodiny. Na každých 500 ml šťávy z rajčat odměřte 300 g cukru a v hrnci zahřívejte a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Přiveďte k varu a mírně vařte dalších 20 minut. Případnou pěnu, která se tvoří na hladině, opatrně odstraňujte děrovanou lžící. Tenhle krok je důležitý, aby začala šťáva želírovat.

Můžete také použít želírovací cukr, budete mít jistotu, že džem opravdu ztuhne. Pokud zavařenina netuhne, přimíchejte do ní 1–2 lžičky kyseliny citronové. Horkým džemem naplňte sklenice vyhřáté v troubě, zavíčkujte je a otočte na 5 minut dnem vzhůru.

Cibuláda

SUROVINY NA 1 SKLENICI PO 500 ML NEBO 3 MALÉ

1 kg žluté cibule

4 červené cibule

60 ml olivového oleje

2 lžíce másla

150 g hnědého cukru

2 lžíce medu

150 ml červeného vinného octa

mořská sůl

drcený černý pepř

4 snítky tymiánu

POSTUP

Cibuli oloupejte a nakrájejte na tenké nudličky. Ve velkém (nejlépe litinovém) kastrolu rozehřejte olej s máslem a vsypte do něj nakrájenou cibuli. Smažte asi 15 minut, dokud se obsah hrnce částečně nezredukuje. Pak přisypte cukr, přiklopte hrnec poklicí a duste na mírném plameni za občasného promíchávání dalších 20 minut. Cibule působením cukru zezlátne a zkaramelizuje. Přidejte med, ocet, podle chuti osolte, opepřete a na provonění vložte do směsi 4 snítky tymiánu. Vařte a míchejte přibližně dalších 30 minut, dokud směs nezhoustne.

Cibule musí být krásně vláčná a nesmí křupat. Tymián před plněním do sklenic odstraňte. Hotovou cibuládou naplňte čisté sklenice a dobře je uzavřete. Tip: Přidejte k cibuli podusit jablka, brusinky a snítky šalvěje a získáte lahodnou přílohu i ke zvěřině.

Jak na meruňkovou marmeládu: recept, který zachová svěží chuť i vůni

Cuketové čatní se zázvorem

SUROVINY NA 2 MENŠÍ SKLENICE

3 velké červené cibule

1 kg cuket

5 cm čerstvého zázvoru

2 stroužky česneku

1 červená chilli paprička

3 lžíce přírodního cukru

200 ml červeného vinného octa

1 lžička sušeného tymiánu

olivový olej

sůl

čerstvě mletý pepř

POSTUP

Na středním plameni nechte v hlubším rendlíku rozehřát olej, přidejte cibuli nakrájenou na tenká kolečka a snižte teplotu na minimum. Cibuli pomalu duste asi 20 minut a občas ji promíchejte. Cuketu rozkrájejte na 3mm plátky a vsypte je k podušené cibuli spolu s předem oloupaným a drobně nakrájeným zázvorem, plátky česneku a nasekanou chilli papričkou. Přidejte cukr a ocet, podle chuti osolte, dobře promíchejte a duste dalších 15 minut. Na závěr dochuťte tymiánem a pepřem a ještě krátce poduste. Ještě teplým čatní můžete naplnit sklenice.

V lednici vám vydrží až 3 měsíce. Pokud chcete, aby vám čatní vydrželo déle, sklenice vyskládejte na plech, přilijte asi 5 cm vody, vložte do trouby a sterilizujte při teplotě do 100 °C asi 40 minut. Poté sklenice vyndejte, otočte je dnem vzhůru a nechte vychladnout.

Co je to čatní

Čatní (chutney) pochází z indické kuchyně, kde se připravuje z čerstvého ovoce a koření. Dnes má už mnoho variant a k jeho výrobě se používá ovoce i zelenina, cukr, ocet a olivový olej. Ochucuje se solí, pepřem, nejrůznějším kořením a bylinkami. Mezi nejvhodnější bylinky patří čerstvá máta a koriandr. Podává se jako příloha pro zvýraznění chuti přírodně upravených mas, ryb nebo pokrmů na grilu.

Domácí kečup

SUROVINY NA 4 SKLENICE

2 kg rajčat

500 g paprik

500 g jablek

30 g cibule

200 ml octa

20 g cukru krystalu

Jak vybrat správný gril? Je dobré si říci, jak často a kde ho budete využívat

2 lžičky červené sladké papriky 1 lžička pálivé červené papriky½ lžičky mletého pepře 6 hřebíčků 2 celé skořice 3 bobkové listy 3 feferonky 4 lžičky soli ½ balení konzervačního přípravku, např. na džemy

POSTUP

Připravte si opravdu velký hrnec. Očištěná rajčata, papriky, jablka a cibuli nakrájejte na kousky. Přidejte ocet, cukr, koření, nadrobno nakrájené feferonky a sůl a vše společně vařte 1,5 hodiny. Propasírujte hmotu přes síto do jiného hrnce a ještě následně vařte asi 20 minut. Před ukončením přidejte ½ balení konzervačního přípravku. Horké nalévejte do zavařovacích sklenic a uzavřené zabalte do deky. Tip: Pikantnost kečupu se upravuje počtem feferonek. Dejte si jich tam každý podle své chuti.

Zdroj: Gurmet