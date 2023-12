V úvodu sezony zazářil jako kometa a dával jeden gól za druhým, což mu vyneslo i premiérovou nominaci do národního týmu. Poslední dobou útočníkovi Banes Motoru Adamu Kubíkovi (25 let) střelecký prach zvlhl a přibrzdilo ho i zranění, kvůli kterému vynechal poslední dva zápasy. Už je ale zase fit a těší na středeční domácí extraligový duel s Olomoucí (17:30).

Adam Kubík už je zase fit a chystá se na duel s Olomoucí. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Co se přihodilo, že jste musel vynechat dva poslední extraligové zápasy?

Při domácím utkání s Kladnem jsem dostal strom. Nejprve jsem myslel, že je to v pohodě. Jenže se mi zablokoval krční obratel a potřeboval jsem to uvolnit přes kapačky, protože mi to vystřelovalo do rukou a do hlavy. Byl jsem pak i na tréninku, zdálo se to být dobré, večer jsem však měl zase bolesti hlavy. Ale už je to v pohodě a ve středu bych měl normálně naskočit.

Mrzelo vás, že jste musel vynechat zrovna atraktivní duely na ledě lídrů extraligy v Pardubicích a na Spartě, odkud si váš tým přivezl shodně po bodu?

Mě mrzí každý zápas, který nemohu hrát. Když to jde, tak bych hrál nejradši všechny. Ale jsem rád, že se v obou utkáních uhrály body. Kluci to podle mě odehráli parádně.

Po výborném střeleckém vstupu do sezony jste dal svůj poslední gól proti Kometě Brno pátého listopadu. Kdy se můžeme těšit na další branky?

Teď jsem měl hluché období, kdy mi to moc nelepilo. Trošku jsem si odpočinul, tak to teď snad zase nastartuji.

Čeká vás duel s Olomoucí, o které snad každý v extralize řekne, že se mu proti jejímu nepříjemnému hokeji nehraje dobře. Platí to stejně i pro vás?

Je pravda, že Olomouc hraje hodně silový hokej, ale povedlo se mi zrovna proti ní dát dva góly, tak to snad zase odšpuntuji.

Při dalším turnaji naší reprezentace jste opět několikrát vykoukl z televizní obrazovky při povedené reklamy na Kaufland. Jak se to seběhlo a proč vybrali na natáčení právě vás? Byl jste nejhezčí, nebo nejvtipnější?

Měli domluveného někoho jiného, který jim to na poslední chvíli odřekl. Můj bývalý trenér z Kladna Jan Kregl spolupracuje s Kauflandem a Pro – Hockey, mi napsal, jestli bych to nevzal, protože sháněli jednoho člověka z hokejového prostředí. On mi vždycky pomohl, tak jsem do toho šel a vznikla z toho docela vtipná reklama.

Reklamní spot se nenatáčel při vaší premiérové účasti v národním týmu?

Ne. Bylo to už v létě před sezonou. To ještě s nároďákem nesouviselo.

Jak dlouho trvalo natáčení spotu?

Byl jsem tam od půl třetí v noci do šesti. Absolvoval jsem čtyři natáčecí scény. Doba mého natáčení byla tak dvacet minut, ale celkově jsem tam strávil něco přes tři hodiny.

Režisér tak dlouho nebyl spokojen s vaším záběrem?

Chtěli to mít co nejdokonalejší, takže dělali víc záběrů a variant. Musím říct, že to bylo docela náročné.

Reklama běží při zápasech národního týmu dost často. Máte na ni hodně ohlasů?

Často mi někdo říká, že mě viděl, a zasmějeme se tomu. Myslím, že ohlasy jsou jenom pozitivní. Jsem spokojený, jak to dopadlo. Je to hezká reklama.