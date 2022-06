K zimnímu stadionu dorazila v pátek zhruba stovka lidí. Někteří z nich si s sebou vedle fotoaparátů přinesli i devatenáct let staré vzpomínky, kdy Aleš Krátoška poprvé představil Táboru extraligovou pohárovou trofej, tehdy ještě jako hráč pražské Slavie. Na místě nechyběli mimo jiné ani trenéři Jaroslav Svejkovský a Pavel Vavera, kteří před lety rozvíjeli talent úspěšného táborského odchovance.

„Jsem moc rád, že si sem lidé našli cestu. Mám tady své blízké a hodně známých, se kterými jsem se moc rád potkal. Rozhodně stálo za to sem pohár přivézt,“ nechal se slyšet Aleš Krátoška, jenž se v uplynulých týdnech ponořil do práce v HC Tábor coby generální manažer klubu.