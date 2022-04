Jihočeši sehráli skutečně povedenou první třetinu s jediným zádrhelem, prohráli ji 0:2… Motor hrál a soupeř dával góly. Tak by se dalo ve stručnosti první dějství shrnout.

Opět pořádná skupina fanoušků hostí už jásala, když sražený kotouč po Vráblíkově střele už klouzal za Hudáčkova záda, ale obránci Sparty včas zažehnali požár. A následná Gulašova střela mířila jen do břevna.

Opět se pak potvrdilo již mnohokrát opakované nedáš – dostaneš. Hned o minutu později totiž Polášek našel před Hrachovinou zcela volného Řepíka a ten střelou z první otevřel skóre.

Hosté se rychle oklepali a nadále pokračovali v aktivní hře. Vráblíkovu střelu srazil Hudáček jen těsně vedle, jenže v 19. minutě přišla druhá rána. Po Horákově akci a zmatku před Hrachovinovou klecí dotlačil kotouč za jeho záda důrazný Švéd Thorell. Co bylo hostím platné, že na střely na branku první třetinu vyhráli 7:4, když na ukazateli skóre svítil stav 2:0 pro soupeře.

Po změně stran ale bylo najednou všechno jinak. Otěže hry převzala do svých rukou Sparta a zdálo se být otázkou času, kdy navýší své vedení. Především Chlapíkova šance vypadala skutečně nebezpečně. Ve 27. minutě už byl najednou poměr střel 9:7 pro domácí.

Ale výborný Hrachovina všechno ustál a Jihočeši zase srovnali krok. A mohli upravit i skóre, když si do výborné pozice nabruslil Štencel. Hudáček však jeho střelu bleskovým semaforem skryl ve své lapačce.

Až v polovině zápasu se poprvé vylučovala, což je v utkání play off tak trochu rarita. Po bitce Šenkeříka s Tomáškem putovali na trestnou lavici oba aktéři.

V závěru druhé třetiny si Motor zahrál první dvě přesilovky v utkání, nějaké příležitosti k vidění byly, ale na snížení náskoku to bohužel nebylo, i když na střely už hosté zase vedli 18:12.

Zápletka přišla až na začátku třetí třetiny. Kapitán hostí Gulaš nachytal Hudáčka, když mu zasunul kotouč zpoza branky do jeho sítě a rázem to bylo jen o gól.

Tým trenéra Modrého ožil, soupeře pořádně skřípl, jenže stačil protiútok a obránce Moravčík se trefil přesně k tyči, když měl českobudějovický gólman zakrytý výhled.

Ani ne o minutu později Sparta rozebrala do šroubku hostující obranu a Tomášek do zcela opuštěné klece zvyšoval už na 4:1. Na Hrachovinu už to bylo moc a do branky místo něj zamířil Strmeň.

Tím bylo vše podstatné vyřešeno. Pražané ještě přidali v přesilovce pět na tři Chlapíkem pátý gól. Gólový účet zápasu tím byl uzavřen. Sparta utkání dohrávala v naprosté pohodě, zatímco hosté už víceméně jenom čekali na závěrečný hvizd.

Branky a nahrávky: 8. Řepík (Polášek, T. Pavelka), 19. E. Thorell (R. Horák), 45. Moravčík (Řepík), 46. Tomášek (D. Němeček, Chlapík), 49. Chlapík (Tomášek) – 41. Gulaš (M. Hanzl, Vráblík). Vyloučení: 5:8, využití: 1:0. Rozhodčí: Hradil, Šindel – Gebauer, Hlavatý. Diváci: 12116. Stav série: 2:0.

Sparta: J. Hudáček – Matuškin, D. Němeček, A. Polášek, T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – Řepík, Sobotka, Forman – Tomášek, Vitouch, Chlapík – Šmerha, R. Horák, E. Thorell – Dvořáček, Stoljarov, Buchtele. Trenéři Jandač, Hořava, Hamara a J. Hlinka.

Motor: Hrachovina (48. Strmeň) – Percy, Piskáček, Bučko, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich – Gulaš, Pech, Vondrka – Valský, J. Novotný, Pouzar – Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek – J. Ondráček, Koláček, Holec. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Hlasy trenérů - Josef Jandač (Sparta): "Oproti prvnímu zápasu jsme podali zlepšený výkon. V důležitých momentech jsme dávali góly. Každé vítězství je důležité a teď se musíme nachystat na zápasy venku."

Jaroslav Modrý (Motor): "Odehráli jsme paradoxně velmi dobrou první třetinu, i když jsme ji prohráli 0:2. Udělli jsme dvě chyby a Sparta je dokázala potrestat. Ve třetí třetině jsme dali kontaktkní gól a nadechovali jsme se. Měli jsme tam velmi dobrou pětiminutovku. Ale další dvě chyby nás srazily, soupeř nám znovu odskočil a je natolik kvalitní, že pak už si vítězství pohlídal."