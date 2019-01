České Budějovice – Před sezonou se útočník Jakub Babka (23 let) vrátil domů do Motoru z pražské Slavie a zápasy proti sešívaným pro něj mají obrovský náboj. Nejinak tomu bylo i v sobotu, kdy Jihočeši v retro duelu porazili svého soupeře z hlavního města 4:2 a mladý forvard měl z tohoto výsledku velkou radost.

Jakub Babka | Foto: Deník/ Jan Škrle

Máte velkou radost, že jste právě Slavii dokázali udolat?

Určitě. Jsem moc rád, že jsme Slavii letos dokázali porazit i potřetí. Tentokrát to byl ale rozhodně nejvyrovnanější zápas. Dostali jsme rychlý gól a psychicky nás to docela srazilo. Soupeř pak měl i více ze hry, nedokázal však proměnit šance. Pro nás bylo důležité, že jsme ještě v první třetině stačili vyrovnat. Zápas to byl hodně urputný a bojovalo se až do konce.



Vzhledem k průběhu utkání mají tři body cenu zlata. Souhlasíte?

Bylo to tak. Zápas byl hodně vyrovnaný a vypadalo to, že dojde na prodloužení. Vítězný gól jsme ale v závěru dali my a tři body jsou hodně důležité.



Potěšilo vás, že jste jako jediný z vašeho čtvrtého útoku ustál zužování sestavy na tři řady ve druhé třetině?

Samozřejmě jsem byl rád. Každý se chce prosadit do sestavy. Konkurence je u nás velká a všichni musí makat na tréninku i v zápasech.



Líbily se vám retro dresy, ve kterých se zápas odehrál?

Bylo to dobré. Líbilo se to nám i divákům. Bylo to příjemné zpestření.



Letos poprvé byla Budvar aréna úplně vyprodaná. Atmosféra zápasu se vám líbila?

Ta byla neskutečná. Srovnatelné to bylo s tím, co naši fanoušci předvedli v posledním vzájemném utkání v Edenu. Bylo to skvělé a doufám, že podobných zápasů bude co nejvíce.