Zabrali skutečně v nejvyšší čas. Hokejisté Banes Motoru vyhráli po opravdu poctivém výkonu nad Plzní 4:1 a tříbodového extraligového vítězství se dočkali po dlouhých osmi zápasech. Radost tak udělali nejen ženám, kterým byl úterní duel věnován.O další body se poperou v pátek v Hradci Králové (18), v neděli budou hostit v Budvar aréně Kometu Brno (17).

Radost v Budvar aréně po vítězství nad Plzní. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočeši vyhráli zcela zaslouženě. Soupeře prakticky k ničemu nepustili, přehrávali ho a také na střely na branku vyhráli naprosto přesvědčivě 35:16. „Pro nás je to hodně důležité vítězství, protože jsme už dlouho nevyhráli za tři body,“ souhlasí i asistent trenéra Motoru Čiháka Jiří Hanzlík.

„Asi to nebyl nějaký hezký výkon, ale kluci se snažili a byli jsme v zápase aktivnější. Pomohly nám přesilovky. Zaslouženě jsme vyhráli,“ zdůrazní.

Po bezbrankové první třetině šli sice do vedení hosté, ale tlak domácího celku byl tak velký, že jinak než obratem v utkání to skončit snad ani nemohlo.

Trenéři po dvou posledních porážkách se Spartou a v Olomouci sáhli ke změně v elitních útocích. Jako centr se do prvního posunul Jáchym Kondelík, Kanaďan Brant Harris šel místo něj do druhého. „Po sérii zápasů, kdy jsme nebodovali naplno, jsme chtěli udělat nějaké změny a tohle byla jedna z nich. Tím, že se vyhrálo, tak to asi prospělo, i když to nebyla klíčová věc, proč jsme zvítězili. Uvidíme, jak to bude dál. Klidně se to může zase vrátit zpátky, protože první lajna hrála dobře i s Harrisem,“ přemítá asistent.

Podruhé v sezoně nastoupil v brance od začátku místo Dominika Hrachoviny Jan Strmeň a rozhodně uspěl, i když nemusel čelit nějakému velkému množství střel ze strany soupeře. „Vyhráli jsme, což je důležité, i když zase až tolik práce Honza neměl. Ale v důležitém momentu chytil samostatný nájezd Söderlunda, což mohlo být pro další vývoj zápasu klíčové,“ ocenil i Hanzlík výkon vytáhlého gólmana, který opět dokázal využít jednu z mála šancí, které zatím letos dostává.