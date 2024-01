Přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by měl přijít takový průšvih. Motor bodoval v osmi z posledních devíti zápasů, což vypovídalo o o velice slušné formě. Ale v neděli bylo od úvodních minut všechno špatně.

Domácí tentokrát absolutně nenahodili motory, soupeř byl od začátku jasně lepší a už první třetinu vyhrál jednoznačně až děsivým poměrem 4:0. „Do utkání jsme špatně vstoupili a na ledě dneska bylo jenom jedno mužstvo. Vůbec se nám to nepodařilo. V ničem jsme nedominovali a soupeř nás načapal. Musíme se ze zápasu poučit, hodně rychle na něj zapomenout a jít dál, protože teď se bude hrát v rychlém sledu za sebou. Nezbývá než poblahopřát Liberci, který byl ve všech aspektech jasně lepší,“ zhodnotil značně nepovedený duel trenér Motoru Ladislav Čihák.

Svůj tým ale rozhodně zatracovat nechce, protože podobný výpadek postihl už i lepší celky. „Někdy se takový zápas stane. Bohužel,“ pokrčí rameny. „Kdyby člověk věděl, tak s tím něco udělá. Utkání se nám prostě nepovedlo, soupeř byl jasně lepší,“ uznal.

Jak říká sám trenér, z vysoké porážky je třeba se poučit a hlavně jít dál, protože v lednu je program extraligy pořádně našlapaný. „Zápas si rozebereme na videu, pořádně potrénujeme a co nejrychleji na to musíme zapomenout. Někdy i takový zápas přijde,“ zopakuje.

Čiháka potěšili alespoň fanoušci, kteří zůstali i přes krajně nepříznivý vývoj zápasu pozitivní a po jeho skončení i po vysoké porážce svým hráčům zatleskali. „Fanouškům patří velké poděkování za to, jak při nás stáli i při tom, co jsme předvedli. Prokázali obrovský charakter, že při nás stojí v dobrém i ve zlém. Fandili pořád a za to jim patří skutečně velký dík. Jednoznačně. Z celé haly byli dneska nejlepší právě oni,“ ocenil kouč Motoru. „A soupeř,“ dodal.

Liberec si na jihu Čech otevřel pořádnou střelnici. „Kluci v kabině zaslouží velké poděkování. Pro nás to byl důležitý zápas. Pro soupeře je výsledek krutý, ale my jsme navázali na dobré utkání s Pardubicemi, i když jsme v něm vyšli bodově naprázdno. Výkon jsme však potvrdili a napadaly nám tam góly. Mužstvo zaslouží velké ocenění a vítězství si moc vážíme,“ nešetřil chválou liberecký asistent Boris Žabka.