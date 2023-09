Na první letošní extraligové body nečekali hokejisté Banes Motoru České Budějovice dlouho. Po páteční prohře v Praze na Spartě (2:5) v neděli před šesti tisícovkami fanoušků porazili v Budvar aréně zarputilou Olomouc 3:1. Další zápas odehrají v pátek v Plzni (17:30), v neděli budou hostit v třaskavém duelu Hradec Králové (17).

Dlužno dodat, že vítězství Jihočechů se nerodilo vůbec lehce. „Měli jsme dobrý vstup do utkání a soupeře jsme zatlačili,“ začíná hodnocení zápasu trenér vítězného týmu Ladislav Čihák.

Skóre otevřel ve druhé třetině domácí Adam Kubík. „Dali jsme gól, ale bohužel jsme pak hned rychle inkasovali v naší přesilovce. Soupeř se dostal trochu víc na koně a my jsme měli problémy v našem obranném pásmu. V kabině jsme si k tomu pak něco řekli a ujasnili si to,“ neskrývá.

Zápas se lámal ve třetím dějství. „Vrátili jsme se ke hře, jakou jsme předváděli v první třetině. Za stavu 1:1 to mohlo být pro soupeře i pro nás,“ přikývne Čihák. „Kluci dobře zareagovali. Lukáš Pech s Adamem Kubíkem to krásně sehráli,“ připomíná vítěznou branku, pod níž má výrazný podpis zkušený centr, který v úterý slaví své čtyřicáté narozeniny.

Definitivně dal razítko na vítězství Jihočechů brankou ve vlastním oslabení Kanaďan Harris. „Třetí gól nás trošku uklidnil. Přesto jsme v závěru chybovali. Udělat minutu před koncem faul, to se nesmí stát. Ale jsem rád, že jsme odčinili špatný výkon ze Sparty,“ očividně se trenérovi ulevilo. „Skvělý výkon podal Dominik Hrachovina v brance,“ vypíchl nejlepšího hráče utkání.

Nadšený byl kouč z atmosféry zápasu. „Chtěl bych fanouškům poděkovat. Přišli nás podpořit v maximálním možném počtu,“ vzkazuje věrným příznivcům Motoru.

Olomouc měla o dvacet střel na branku víc než domácí celek (19:39). To ale není vždycky to nejpodstatnější, jak potvrzuje konečný výsledek. „Za stavu 2:1 nás soupeř trochu zatlačil, což je přirozené. Olomouc má hru založenou na jednoduchosti, všechno létá na branku. Věděli jsme, že se soupeř takhle prezentuje. Je fakt, že vždycky tam nějaký tečovaný kotouč může spadnout. Kolikrát je poměr střel zavádějící. Třeba v NHL jsou týmy, které mockrát prohrávají na střely, ale zápas vyhrají. Souhlasím však, že četnost střelby z naší strany mohla být v utkání větší,“ uznal.

Oproti zápasu na Spartě udělali českobudějovičtí trenéři dvě změny v sestavě. Jen na tribuně zůstali útočníci Valský s Chlubnou a nahradili je Vopelka a Koláček. „Oba zahráli dobře,“ ocenil Čihák. „Rozhodli jsme se, že dva hráče vyměníme a dáme místo nich jiné. Chtěli jsme v sestavě udělat změnu,“ nabídl jednoduché vysvětlení.

Olomoucký asistent trenéra Róbert Petrovický byl spokojen s výkonem svého týmu, s výsledkem samozřejmě ne. „Byl to kvalitní zápas. Typický pro začátek sezony. Velmi dobrý výkon podali na obou stranách brankáři. Oba týmy měly šance v přesilovkách. My hlavně ve třetí třetině, kdy jsme soupeře zatlačili a mohli vyrovnat na 2:2. Ve třetí části to bylo o jedné chybičce, kterou jsme udělali my, když jsme nepokryli hráče v našem obranném pásmu. Ale nesložili jsme zbraně a pokračovali v tlaku. Měli jsme hodně střel a snažili jsme se tlačit do branky. Soupeře podržel brankář. Jsme samozřejmě zklamaní, ale byl to výborný zápas, který rozhodla jedna chyba,“ zopakoval.