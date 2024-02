Ve 46. kole Tipsport extraligy prohráli hokejisté Banes Motoru s předposlední Mladou Boleslaví 0:1 a ztratili hodně důležité body. Další zápas odehrají ve čtvrtek doma s Litvínovem (17:30).

Dramatická situace před boleslavským gólmanem Janem Růžičkou. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Oproti páteční vítězné sestavě Jihočechů z Vítkovic nahradil v roli nehrajícího sedmého beka Štich distancovaného Gulašiho, v útoku chyběl z rodinných důvodů Pech, jeho místo zaujal Chlubna. Na marodce zůstává nemocný Simon.

Motor byl v roli vysokého favorita a tuto roli také od úvodních minut potvrzoval. Hrálo se prakticky na jednu branku, Hrachovina v domácí kleci si připsal první zákrok až v desáté minutě. Kachyňa dokonce střelou švihem dosáhl gólu, který kvůli hodně spornému postavení útočícího hráče v brankovišti nebyl uznán.

Jenže v obraně domácího celku zůstávala okénko a po jednom z nich nastřelil Skalický bekhendem břevno. Po přečíslení dva na jednoho střílel těsně vedle Lantoši.

V samotném závěru úvodního dějství dostal pětiminutový trest (znovu dost sporný) domácí Beránek a hned po změně stran soupeř přesilovku využil. Lantošiho nahozený kotouč dolétl až za Hrachovinu – 0:1.

Tím začalo dobývání úporné boleslavské obrany, které se ale Jihočechům vůbec nedařilo a do velkých šancí se dostávali jen těžko.

Podobný průběh měla i třetí třetina. Slibný byl průnik Přikryla, leč jeho střela skončila v Růžičkově náručí. Na druhé straně zaváněl gólem ojedinělý, ale hodně odvážný výpad Lantošiho.

Postupně však tlak Motoru sílil. Štencel bombou v přesilovce orazítkoval břevno, Harris v dobré pozici mířil vedle.

Boleslav postupem času zcela rezignovala na aktivní hokej, pouze bránila a vyhazovala puky z obranného pásma.

Závěrečná power play sice přinesla až drtivý tlak, spršku střel, ale vyrovnat se domácím bohužel nepodařilo…

Branka a nahrávky: 21. Lantoši (Pyrochta, Järvinen). Vyloučení: 2:4 (navíc dom. M. Beránek 5 + do konce), využití: 0:1. Rozhodčí: Kika, Vrba – Špůr, Zíka. Diváci: 6162.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Pýcha – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Kubík, Harris, M. Beránek – Valský, Koláček, F. Přikryl – Chlubna, Vopelka, Toman. Trenéři: Čihák a Hanzlík.

Ml. Boleslav: J. Růžička – Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, Jánošík, Lintuniemi, Gewiese, A. Čech – Lantoši, O. Roman, Skalický – Rohdin, Järvinen, Hradec – Stránský, Malát, Krivošík – Závora, Pitule, Malínek. Trenéři: R. Král, Pletka a Havíř.

Hlasy trenérů – Ladislav Čihák (Motor): „Zápas rozhodla jedna naše chyba, kdy jsme bohužel faulovali a v oslabení dostali gól. Hostující gólman chytal skvěle. Snažili jsme se tlačit puky do branky, tým šlapal, ale něco nám tam chybělo. Jak jsme strašně moc chtěli, tak nám chyběl klid v zakončení a nebyli jsme tak efektivní. Mužstvo makalo, ale ten krok se nám bohužel zase nepodařilo udělat. Ještě zbývá pár zápasů, několik bodů ve hře je a popereme se o to.“

David Havíř (Boleslav): „Gratulace do kabiny. Pro nás to byl zápas play off, protože víme, o co hrajeme. První třetina byla vyrovnaná, i když Budějovice byly více na kotouči. Ve druhé jsme si pomohli gólem v přesilovce. Pak si domácí vytvořili několik šancí, dostali nás pod tlak, ale podržel nás skvělý Růžička v brance. Ve třetí třetině jsme odehráli výborných deset minut a pak jsme ubránili vítězství. Tří bodů si moc vážíme.“