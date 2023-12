Motor se rozjel. Českobudějovičtí hokejisté na druhý svátek vánoční porazili před vyprodanou Budvar arénou Hradec Králové 4:2 a šňůru domácích vítězství prodloužili na osm. V tabulce zůstávají sedmí, ale s minimální čtyřbodovou ztrátou na čtvrtý Litvínov.

Fanoušci si vydařeným choreem připomněli desáté výročí vzniku novodobého Motoru. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Do konce kalendářního roku sehrají Jihočeši ještě dva zápasy. Ve čtvrtek nastoupí v Brně proti Kometě (18), kterou vede českobudějovický rodák Jaroslav Modrý, v sobotu pak přivítají na svém ledě Vítkovice (17).

Na jihu Čech se hrál jeden z nejlepších zápasů letošní sezony. Vánoční zápasy táhnou pokaždé, vyprodáno bývalo i v první lize na Kadaň, ale duel s Hradcem Králové je pro českobudějovické fanoušky vždycky speciální. Parádním choreem přes celý stadion si připomněli desáté výročí od vzniku novodobého Motoru a výhra nad Mountfieldem po parádním výkonu pro ně byla to nejlepší odměnou.

Určitou dávku spokojenosti tentokrát projevil i jinak velice náročný asistent trenéra Jiří Hanzlík. „Na Hradec jsme se dobře připravili. Věděli jsme, co je to za mužstvo a jaký hraje hokej. Také to předvedl. Hrál se vyrovnaný a bojovný hokej. Kluky musím každopádně pochválit. Asi to nebyl zápas úplně lahodící oku diváka. Byla tam spousta soubojů, hrál se fyzický urputný hokej. Výborně jsme to odpracovali a byli jsme efektivnější než soupeř. Jinak to bylo vyrovnané utkání nahoru dolů. Za tři body jsme moc rádi,“ zhodnotil vydařený duel.

Doma je Motor opravdu silný. Vyhrál ve svém svatostánku už osmý zápas v řadě a v tabulce domácích utkání je v extralize druhý za Litvínovem. Venku už to zdaleka taková sláva není, tam patří Jihočechům až dvanáctá příčka. „Vnímáme to, že venku nejsme zdaleka tak úspěšní jako v domácích zápasech. Být silní v domácím prostředí je plus, ale chtělo by to k tomu přidat i více bodů z venkovních utkání. Tam by byla žádoucí změna, i když naše výkony v posledních duelech venku nebyly špatné. Jenom to zatím nesype,“ posteskl si.

O čtyři góly vítězného týmu se podělily rovným dílem všechny čtyři formace. Hodně vidět tentokrát i čtvrtý útok mladíků Koláček – Toman – Chlubna. „Máme zraněné hráče, takže mají šanci hrát. A my se snažíme je tam dávat. Berou to za správný konec. Mají do hry přinést energii, což se jim relativně daří. Tentokrát k tomu přidali i gól. Chopili se toho zatím dobře,“ ocenil Hanzlík.

Po dlouhém měsíci a půl naskočil do extraligového zápasu zkušený bek David Štich. A rozhodně obstál. Kromě tradičního důrazu se zapojoval i do hry s pukem. Jeho výkon působil velice sympaticky. „David jezdí hrát první ligu za Znojmo, kde herní vytížení má. Zvládl to tak, jak jsme čekali a potřebovali,“ pochválil asistent ostříleného zadáka.

Hradec předvedl na jihu Čech to, co se od něj čekalo. Kvalitní soupeř, který ale dvě třetiny tahal vyloženě za kratší konec (poměr střel na branku byl po čtyřiceti minutách 27:12). V závěrečném dějství sice přidal, ale to už bylo dané hlavně tím, že Jihočeši už především střežili nejtěsnější náskok.

„Domácí vyhráli zaslouženě. Nezbývá mi, než jim pogratulovat,“ uznal i trenér poraženého celku Tomáš Martinec. „Na zápas jsme se zodpovědně připravovali. Věděli jsme, že Motor je na svém stadionu hodně silný a není jednoduché si odtud odvézt body,“ s respektem hovořil o soupeři.

Znovu zopakoval, že výhra domácích byla zasloužená. „Předčili nás v osobních soubojích i v tlaku do branky a v předbrankovém prostoru, odkud padají góly. Byl to hodně energický zápas hraný nahoru dolů, ale v těchto atributech jsme se domácím nedokázali vyrovnat. Proto jsme prohráli,“ uvedl.

Proti Hradci chybělo Motoru hned pět hráčů ze základní sestavy. Obránce Michal Gulaši se po jednozápasovém disciplinárním trestu do hry vrátí, další bek Milan Doudera je nemocný a s jeho startem v Brně se počítat nedá.

Z útočníků je dlouhodobě mimo Lukáš Pech, kratší pauza čeká se zraněním v horní polovině těla Martina Hanzla, naopak do tréninku se pomalu začíná zapojovat Lukáš Vopelka.