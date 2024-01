Po tak trochu smolné páteční porážce v Třinci 3:4 v prodloužení na Kladně Jihočeši podali velice zodpovědný výkon podpořený spolehlivým Dominikem Hrachovinou v brance, kterému jeho pátá letošní vychytaná nula rozhodně slušela. „Bylo to pro nás těžké utkání. Víme, že Kladno bojuje o každý bod. Není to tady jednoduché, protože se hraje na malém a trochu specifickém hřišti,“ byl si vědom i trenér Motoru Ladislav Čihák.

Hosté se rozjížděli pomalu a první třetina patřila spíše Rytířům, kteří do utkání vstupovali z posledního místa v tabulce a se sérií sedmi porážek za sebou v zádech. „Důležité bylo, že jsme ustáli první třetinu a neinkasovali,“ konstatoval.

Ve druhé třetině dal první a zároveň vítězný gól kapitán týmu Milan Gulaš, když jeho dorážce předcházela tradičně výborná Jáchyma Kondelíka na soupeřově brankovišti. „Ve druhé třetině jsme si pomohli přesilovou hrou, což bylo strašně moc důležité. O přestávce jsme si pak pár věcí řekli, jak chceme hrát,“ vrací se k průběhu utkání.

Kapitán Milan Gulaš srazil poslední Kladno na kolena a Motor si veze tři body

Na začátku třetí třetiny hosté přežili krátký nápor soupeře a poté dvěma góly z rychlých protiútoků definitivně srazili Rytíře do kolen. „Třetí třetina nám vyšla. Dobře jsme odbránili, z brejků jsme dali druhý a vzápětí i třetí gól. Tím jsme se uklidnili. V závěru jsme ale zase udělali zbytečné fauly, což byla trochu kaňka. V tom musíme být zodpovědnější. Nicméně kluci to odmakali a do kabiny putuje pochvala. Jsme rádi, že jsme to po dvou prohrách zastavili a získali tři body, což je pro nás hodně důležité. Musíme se připravit na dalšího soupeře,“ připomíná úterní atraktivní šlágr s Pardubicemi.

Ze série tří venkovních zápasů vytěžil Motor čtyři body. „Na začátku sezony jsme měli z venkovních zápasů strašně špatnou bilanci, ale postupně se to zhruba od prosince zvedá. Jsem rád, že jsme začali sbírat body. Každý bod z venku je dobrý. Vzhledem k tomu, že jsme ob den hráli třikrát venku, tak jsem rád, že jsme posbírali alespoň čtyři body,“ připustil Čihák.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

Zatímco Motor se drží ve středu tabulky a bojuje o co nejlepší pozici pro play off, Kladno je v hluboké krizi a prohrálo už osmý zápas v řadě. „Kdybychom dali v první třetině gól, tak by to byl asi jiný zápas. Ale to je pořád jen kdyby. Gól jsme nedali ani jeden. Brankář soupeře to měl velice jednoduché. Všechny puky viděl. Vůbec jsme nebyli před brankou. Nedostali jsme se tam. Naše střely byly od obránců nebo z rohů. Hosté nám dali v přesilovce gól, my jsme si naopak přesilovkou nepomohli. Ve třetí třetině už hrál soupeř úplně v klidu. Pohlídal si vedení a dal ještě dvě branky. Prohráli jsme poosmé v řadě a musíme se z toho nějak dostat,“ zhodnotil utkání hodně zklamaný kladenský asistent trenéra Pavel Skrbek.