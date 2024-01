Jeho tým přitom odehrál velmi dobré utkání, především v prvních dvou třetinách soupeře k ničemu nepouštěl a sám si vytvářel zajímavé možnosti. Po dvou třetinách byl stav 1:2, ale podle průběhu zápasu to mělo být spíš 1:4, protože zatímco Olomouc využila svou prakticky jedinou větší šanci, hosté jich celou řadu promarnili. „Někdy taková utkání bývají. Odehráli jsme dobrý zápas, ale šance jsme nevyužili. Při power play soupeře jsme udělali malou chybu v našem obranném pásmu, když jsme neposunuli kotouč a pak jsme nedokázali zablokovat střelu. Byla to velká škoda,“ lituje.

Ve třetí třetině ale začal hrát Motor až zbytečně moc pasivně. „To si nemyslím,“ namítne Čihák. „Snažili jsme se hrát pořád dopředu. Soupeře nakopla přesilovka, kterou jsme sice ubránili, ale domácí vycítili šanci. Někdy se tak stane,“ připustí kouč.

Podvanácté skončil v letošním ročníku zápas českobudějovického týmu nerozhodně a zamířil do prodloužení. Pouze dvakrát ale Jihočeši brali bonusový bod navíc. „V prodloužení jsme hráli dvě přesilovky, což je výhoda, kterou jsme měli využít,“ uznává trenér. „Nájezdy jsou vabank, my jsme proměnili jeden, soupeř tři,“ dodá.

Nájezdy, to je černá můra týmu. Ze čtyř pokusů v nich nezvítězil ani jednou. Tentokrát byl hned na úvod rozstřelu úspěšný obránce Jan Štencel, jenže pak neuspěli Jan Ordoš, Adam Kubík ani Josef Koláček. Naopak domácí ze svých čtyř pokusů proměnili tři.

Po skončení utkání v Olomouci se mužstvo rovnou přesunulo do Ostravy, kde ho v úterý čeká dohrávka 19. kola s Vítkovicemi.

V úterním duelu už by se do hry mohl zapojit i kanadský útočník Brant Harris, který s týmem odcestoval, ale do utkání v Olomouci nezasáhl. „Pondělní trénink absolvoval, tak věříme, že by mohl hrát,“ doufá Čihák.

Za mužstvem dorazí také obránce Mikuláš Hovorka s útočníkem Tomášem Chlubnou. „Nechceme nechat nic náhodě, protože víme, že všichni naši hráči nejsou stoprocentně fit,“ je si trenér vědom.

Mimo hru je po zranění z pátečního utkání se Spartou obránce Pavel Pýcha, ale nemělo by se jednat o nic vážného a brzy by měl naskočit do tréninku.

Ve středu vyprší přestupní termín pro letošní sezonu. Žádné překotné změny v kádru Motoru se čekat nedají, ale nějaké překvapení přijít může. „Interně se o tom bavíme,“ přikývne Čihák.