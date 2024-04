Dějiny nakonec nepřepsali a nestali se prvním týmem v historii, který dokázal otočit sérii play off ze stavu 0:3 na zápasy. Hokejisté Banes Motoru České Budějovice prohráli v sedmém čtvrtfinále extraligového play off v Třinci 0:2, celkově 3:4 a sezoně pro ně skončila.

Martin Beránek v pravý čas zatáhl za záchrannou brzdu a byť faulem, zabránil svému jmenovci Růžičkovi v dresu Třince skórovat. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

Hosté bez zraněných obránce Hovorky a útočníka Harrise nastoupili ve vítězné sestavě z úterního domácího zápasu, Oceláři vrátili do branky Mazance a trochu přesypali útočné formace. V té první nechyběl lídr týmu Martin Růžička, jenž poslední utkání kvůli zranění nedohrál.

Mimořádná důležitost zápasu byla v jeho úvodu pořádně cítit a oba celky hrály hodně opatrně s jasným zadáním hlavně neudělat chybu. Tu první vyrobil v desáté minutě Motor, Růžička už dával kotouč do odkryté klece, ale Beránek včas zatáhl za záchrannou brzdu v podobě faulu. A následné oslabení Jihočeši zvládli. První přesilovka pak vůbec nevyšla ani hostím. Opatrná a vyrovnaná úvodní třetina nepřinesla ani gól, ani větší šance.

Hoši, nevadí, děkujeme! Motoru fandilo celé budějovické náměstí

Ve zcela stejném duchu se neslo i prostřední dějství. Heslo dne znělo: hlavně nechybovat. Motoru vůbec nevyšla ani druhá přesilovka zápasu. Na druhé straně kryl výborný Hrachovina Růžičkův bekhend a dost bezradně vyzněla i druhá třinecká početná výhoda.

Hned na úvod třetí třetiny velká šance přišla ze strany Třince, Hrachovina však Daňa vychytal. Oceláři ale přitlačili a hrálo se stále častěji před českobudějovickou brankou. Třinec začal pořádně utahovat šrouby. Deset minut před koncem to skutečně přišlo. Přetížená hostující obrana tlak Ocelářů neustála a Roman dorážel kotouč už do odkryté klece – 1:0.

To se nemělo stát. Obhájci titulu byli na koni a Motor ve velice složité situaci. Třinec vedl a ubránit nejtěsnější náskok, to je jeho silná disciplína. Hosté se k ohrožení Mazancovy branky dlouho nemohli vůbec dostat. Když byl dvě minuty před koncem vyloučen Simon, tak bylo definitivně po nadějích. Při power play pečetil do prázdné branky na konečných 2:0 Čacho.

Branky a nahrávky: 50. M. Roman (Kurovský, Polášek), 60. Čacho. Vyloučení: 3:3, využití: 1:0. Rozhodčí: Hribik, Hradil – Špůr, Thuma. Diváci: 5400 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:3.

Třinec: M. Mazanec – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, Polášek – M. Růžička, D. Voženílek, Daňo – L. Hudáček, Cienciala, A. Nestrašil – Kurovský, P. Vrána, M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenéři Moták a Országh.

Motor: Hrachovina – Kachyňa, M. Doudera, Pýcha, Štencel, Vráblík, Gulaši – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Simon, F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Pech, Kubík – Toman, Vopelka, Koláček. Trenéři Čihák a Hanzlík.



Hlasy trenérů – Zdeněk Moták (Třinec): „Musím poděkovat Motoru za skvělou sérii, která se odehrála v duchu fair play. Takový hokej chtějí vidět fanoušci v Třinci i Budějovicích. Byla to vynikající série, která se natáhla až na sedm zápasů. Ve třech utkáních jsme byli výsledkově lepší, ale pak jsme padli až na dno. V dnešním utkání jsme si ve třetí třetině vynutili tlak, který přinesl rozhodující gól.“



Ladislav Čihák (Motor): „Musím soupeři pogratulovat k postupu, dnes byl o gól lepší. Když nedáme branku, nemůžeme uspět. Třinec měl o něco navrch. Vzdorovali jsme, ale málo jsme se dostávali do šancí. Mužstvo zaslouží poděkování, že to za stavu 0:3 nezabalilo a dotáhlo to až do sedmého utkání. A velké poděkování patří našim skvělým fanouškům, kteří zaplnili v Budějovicích i v dešti náměstí a fandili nám.“