Ve 25. kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru nad Kladnem 6:3. První polovinu základní části soutěže uzavřou v pátek na ledě lídra soutěže v Pardubicích (18).

Milan Gulaš přihrává Jáchymu Kondelíkovi a ten dává první gól Motoru. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí branky se opět postavil Hrachovina, mimo sestavu zůstali obránce Štich a útočník Hanzl, na marodce jsou Pech s Vopelkou.

Jihočeši začali mohutným náporem, který také vyústil ve vedoucí branku. V první přesilovce zápasu kladenskou obranu dokonale rozebrali a Gulaš předkládal Kondelíkovi už před už skoro prázdnou branku – 1:0.

Motor zvládal úvod zápasu výborně a šance na jeho straně rychle přibývaly. Především jemná Koláčkova teč doslova volala po gólu, ale kotouč skončil těsně vedle Brízgalovy klece.

Převaha českobudějovického týmu byla skutečně mimořádná, svého soupeře v úvodním dějství přestřílel 15:3, ale gólů dávají Jihočeši málo. Vedení pouze 1:0 neodpovídalo tomu, co se na ledě dělo.

Ve stejném duchu se nesl i začátek druhého dějství. Domácí tlak vyvrcholil Beránkovou střelou do tyče. Jenže pak přišlo zbytečné vyloučení Hovorky, v přesilovce tečoval „oblíbenec“ fanoušků Motoru Smoleňák Ticháčkovu střelu od modré a rázem bylo vyrovnáno.

To byl voda na kladenský mlýn. Začalo přibývat nervozity a drobných šarvátek. Odpověď ze strany Motoru však na sebe naštěstí nenechala dlouho čekat. V další přesilovce se famózně z voleje trefil Gulaš a domácí znovu vedli.

Zlou chvilku přežili domácí v samotném závěru druhé třetiny, když se do brejku dostal obránce Ticháček, který se vracel z trestné lavice. Na Hrachovinu však naštěstí nevyzrál. Poměr střel na branku 28:9 po druhé třetině byl výmluvný.

Hned v úvodu závěrečného dějství se podařilo Motoru třetím gólem konečně houževnatému soupeři odskočit na dvoubrankový rozdíl a stál za tím opět Muž zápasu kapitán Milan Gulaš, který obkroužil Brízgalovu klec a zasunul kotouč za jeho záda – 3:1.

Hosté byli najednou v situaci, kdy museli tvořit, a začal jim docházet dech. Naopak Jihočeši přidali čtvrtý gól. Po milimetrové Koláčkově přihrávce skóroval Valský.

Pak sice přišla kratičká ztráta koncentrace a laciným gólem na 4:2 ještě částečně vrátil Kladno do hry Pytlík. Ale byla to pro hosty jen kratičká epizoda. Po Beránkově nahrávce zvýšil na 5:2 mezi Brízgalovy betony Harris a šestý gól dal při kladenské power play do prázdné branky Beránek.

V samotném závěru pak při přesilovce pět na tři korigoval na 6:3 Smoleňák.

Branky a nahrávky: 5. Kondelík (Gulaš), 32. Gulaš (Štencel, Harris), 41. Gulaš (Kondelík), 51. Valský (Koláček, Hovorka), 54. Harris (M. Beránek), 56. M. Beránek (Harris, Simon) – 27. Smoleňák (Ticháček, Klepiš), 52. Pytlík (Frolík), 58. Smoleňák (Ticháček, Klepiš). Vyloučení: 7:6, využití: 2:2. Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Lhotský, Klouček. Diváci: 6208.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, Vráblík – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Simon, Harris, M. Beránek – F. Přikryl, Toman, Kubík – Valský, Koláček, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Kladno: Brízgala – Hejda, Dotchin, Martenet,Ticháček, Slováček, Babka – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Frolík, Pytlík, Sideroff – M. Procházka, Melka, Smoleňák – O. Bláha, Jarůšek, Strnad. Trenéři Vejvoda a Skrbek.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík (Motor): „Navázali jsme na dobré výkony z předcházejících zápasů a znovu se potvrdilo, že pokud chceme vyhrát, musíme dát tři a více gólů. Tentokrát se nám to podařilo a byli jsme za to odměněni třemi body. Soupeře definitivně zlomil gól na 3:1 na začátku třetí třetiny.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „Do hry jsme se dostali až někdy kolem desáté minuty a do té doby mohly dát Budějovice už tři góly. Po první třetině to bylo 1:0 jenom díky výbornému Brízgalovi v brance. Ve druhé třetině jsme se zlepšili, vyrovnali jme, a přestože jsme dostali v přesilovce gól na 2:1, tak jsme cítili, že jsme ve hře. Bohužel jsme hned na začátku třetí třetiny dostali třetí gól. Sice jsme pak ještě mohli snížit na 4:3, ale nedali jsme a domácí naopak z brejku zvýšili na 5:2, čímž bylo po zápase.“