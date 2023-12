Až druhý gól nejlepšího hráče zápasu kapitána Motoru Milana Gulaše v samotném začátku třetí třetiny definitivně zlomil odpor zarputilého protivníka. „Souhlasím, že náš gól na 3:1 utkání zlomil,“ přikývl asistent trenéra českobudějovického týmu Jiří Hanzlík. „Navázali jsme na dobré výkony, které předvádíme. Znovu se ale potvrdilo, že na body potřebujete dát tři a více gólů, V zápasech, kdy jsme je nedali, tak jsme i přes dobré výkony nebodovali. Samozřejmě jsou i výjimky, kdy vyhrajete 1:0 nebo 2:1, ale stává se to málokdy. Tentokrát nám to přineslo body,“ dodal.

Šest gólů, to už je slušná střelecká produktivita, která tým v předcházejících zápasech trochu trápila. „I když byl v řadě předcházejících utkání náš herní obrázek docela slušný, tak efektivita dobrá nebyla. Tentokrát to bylo lepší, ale zápas byl dlouho vyrovnaný. Po první třetině to mělo být určitě víc než 1:0, protože šance jsme na to měli. Efektivita je naším dlouhodobým problémem. Nemyslím si, že teď budeme v každém utkání dávat šest gólů,“ míní Jiří Hanzlík.

Kapitán Gulaš dvěma góly nasměroval Motor k tříbodové výhře nad Kladnem

Velký zápas odehrál domácí kapitán Milan Gulaš. Dva krásné góly dal, na jeden nahrál stále se lepšícímu Jáchymu Kondelíkovi a neváhal se zapojit ani do potyčky. „Od Milana se čekají góly a on se trochu střelecky trápil. Věřím, že se ulevilo hlavně jemu, že dal dva góly, a snad ho to trochu víc střelecky odšpuntuje. Jeho góly potřebujeme, dneska je dal a přineslo to body,“ ocenil Hanzlík kapitánův výkon.

Zápas naopak nedohrál reprezentační útočník Adam Kubík. „Byl nucen odstoupit ze zdravotních důvodů,“ nechtěl být asistent konkrétní.

Kladno toho na jihu Čech nějak moc nepředvedlo, přestože hodně dlouho drželo naději na případný bodový zisk. „Do hry jsme se dostali herně a intenzitou až někdy kolem desáté minuty. Budějovice mohly dát v první desetiminutovce tři góly. Jenom díky výbornému Brízgalovi v brance šli po první třetině do kabin za stavu 1:0 pro soupeře,“ konstatoval kladenský lodivod Otakar Vejvoda.

O něco lepší to bylo z kladenské strany až od druhé třetiny. „Od druhé třetiny jsme se zlepšili, podařilo se nám vyrovnat. I když jsme dostali v oslabení gól na 2:1, tak jsme cítili, že jsme v zápase. Srovnali jsme hru a měli jsme dobré věci. Bohužel jsme dostali další gól hned na začátku třetí třetiny. Za stavu 4:2 jsme měli dvě velké šance. Ale nedali jsme, domácí dali z protiútoku gól na 5:2 a bylo po zápase,“ zhodnotil utkání mistr světa z roku 1996 ve Vídni.