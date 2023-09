V pátém kole Tipsport extraligy prohráli hokejisté Banes Motoru České Budějovice v Brně s Kometou až příliš jednoznačně 0:4. Další zápas odehrají v pátek doma s Vítkovicemi (17:30).

Kapitán Banes Motoru Milan Gulaš. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Hosté nadále postrádají trojici marodů Vráblík, Štich a Hanzl, k dispozici nebyli ani Beránek s Koláčkem, takže poprvé v extralize dostal příležitost junior Kříž.

Kometa v úvodních čtyřech duelech nebodovala, už po druhém zápase rezignoval trenér Patrik Martinec a na výkonu domácího celku bylo hodně znát, že rozhodně není v pohodě. Úvodní třetina se nesla v opatrném duchu. Nepřinesla ani branku, ani moc šancí.

Na střely vyhráli první dvacetiminutovku Jihočeši 9:5, měli hru více pod kontrolou, ale nebezpečnější byli domácí. Pozorného Hrachovinu však nepřekonal ani Kohout po Přikrylově zaváhání, ani bekhendem Flek. Na druhé straně vyzval Pech Ordoše, ani on však z ideální pozice mezi kruhy Furcha nepropálil.

Nepovedená prostřední třetina

Jenže po přestávce jako by přišly na led úplně jiné týmy. Kometa měla od začátku druhé třetiny jasně navrch, vytvářela si šanci za šancí a hosté najednou vůbec nestíhali. Ve 26. min. si českobudějovická střídačka vzala oddechový čas, ale tlak soupeře se otupit nepodařilo.

Velké možnosti Zaťoviče a Kratochvíla ještě brankou neskončily, ale brněnský nápor vyvrchol ve 27. min. přesilovkou a gólem obránce Gazdy. Motor si naopak v početní výhodě nepomohl a Brno udeřilo ještě dvakrát.

Nejprve zamířil po rychlém průniku do obranného pásma hostí přesně do horního růžku Moses, krátce poté domácí obranu soupeře rozebrali do posledního šroubku a Flek zakončoval už do prázdné branky – 3:0. Kometa tak nekompromisně vykročila ke svému prvnímu vítězství v letošní sezoně.

Třetí třetina už se také spíše dohrávala jen z povinnosti. Kometa si bezpečně hlídala pohodlný náskok a Jihočeši byli hodně dole. Neměli už sílu porvat se ještě o lepší výsledek. Minutu před koncem pak Zaťovič čtvrtým gólem završil českobudějovický zmar.

Branky a nahrávky: 27. Gazda (A. Zbořil, P. Holík), 33. Moses (Cingel), 35. Flek (Zaťovič, Lintuniemi), 59. Zaťovič (Flek, Ščotka). Vyloučení: 6:5, využití: 1:0. Rozhodčí: Mrkva, Vrba – Hlavatý, Rampír. Diváci: 5086.

Kometa: Furch – Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Moses, Cingel, Kr. Pospíšil – A. Zbořil, Marcinko, Kohout – Flek, P. Holík, Zaťovič – Kratochvíl, Zembol, Zd. Okál. Trenéři Modrý a Otoupalík.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, Doudera, Kachyňa, Štencel, od 46. navíc Krutil – Gulaš, Harris, Simon – Kubík, Pech, Ordoš – Valský, Vopelka, F. Přikryl – Toman, Kříž, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Hlasy trenérů - Jaroslav Modrý (Kometa): "Podržel nás gólman a mužstvo si před skvělou diváckou kulisou ověřilo, že dobže pracuje. Už na tréninku jsem cítil, že vypadá dobře. Vítězství nás potěšilo."

Jiří Hanzlík (Motor): "První třetinu jsme nějak zvládli, ale od druhé exstovalo naledě jenom jedno mužstvo. Brno bylo ve všech hokejových aspektech výrazně lepší. Začalo to už od prvního střídání a hlavně mě mrzí, že jsme na to absolutně nebyli schopni zareagovat. Přísnější měřítko sneslo jen pár jednotlivců. Přitom na tréninku naše mužstvo vypadalo také velice dobře."