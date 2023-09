Maximální nasazení a obětavost a bezchybný Dominik Hrachovina v brance. To byly hlavní dva aspekty, díky kterým si hokejisté Motoru přivezli z Plzně cenné extraligové vítězství 1:0. V neděli je čeká očekávaný duel s Hradcem Králové (17).

Trenér Banes Motoru Ladislav Čihák hodnotí vítězný duel v Plzni (1:0). | Video: Deník/ Pavel Kortus

O prvním letošním tříbodovém vítězství Jihočechů rozhodl trochu šťastný gól obránce Dominika Hovorky po návratu z trestné lavice. A pak především disciplinovaný výkon celého týmu od začátku až do konce zápasu. „Plzeň je doma velice silná, navíc s podporou skvělých fanoušků. Mužstvo zaslouží poděkování za obětavý výkon. A skupina našich fanoušků za výborné povzbuzování. Sešlo se nám to, nedostali jsme gól v oslabení, skvělý byl Dominik Hrachovina v brance. Nepropadli jsme ani při hře pět na pět, všichni hráli zodpovědně. Když takhle vydržíte hrát celých šedesát minut, tak můžete vyhrát i s jedním vstřeleným gólem. Domácí nás v závěru zatlačili, ale kluci perfektně blokovali střely. Pro nás jsou to nesmírně cenné tři body,“ zhodnotil zápas trenér vítězného týmu Ladislav Čihák.

Plzeňský lodivod Petr Kořínek pochopitelně tolik důvodů k radosti neměl. „Vyrovnané utkání. Nás bohužel sráží neproměňování šancí, navíc jsme si jich tolik nevytvořili. Nepomohli jsme si ani v přesilovkách, které musíme řešit lépe. Chyběl nám větší tlak do brány. Bohužel bez gólu se nedá v utkání bodovat. Soupeř výborně bránil, ubojoval to, nezbývá mi, než mu pogratulovat,“ konstatoval.