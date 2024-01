Hokejisté Banes Motoru České Budějovice ve 34. kole Tipsport extraligy utrpěli v přímém souboji o pátou příčku v tabulce od Bílých Tygrů z Liberce doma hodně krutý výprask 1:8. Další zápas odehrají v pátek v Litvínově (17:30).

Oscar Flynn překonává Jana Strmeně a dává první gól Liberce. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí branky se stejně jako v pátek v Mladé Boleslavi postavil Strmeň, po jednozápasové stopce se do sestavy vrátili obránci Gulaši se Štichem, místo na soupisce tentokrát nezbylo na Vráblíka. Do centru druhé formace se postavil uzdravený útočník Kondelík, mimo hru zůstávají marodi Harris, Pech, Hanzl a Vopelka.

Tak špatnou první třetinu Jihočeši už dlouho neodehráli. Jejich obrana nepůsobila vůbec jistě a ve hře dopředu se nebyli schopni prosadit.

Hned v úvodu zápasu musel Strmeň v brance čelit sólu Faško-Rudáše. Libereckému útočníkovi puk naštěstí sjel z hokejky.

Domácí si tak dlouho koledovali, až v deváté minutě inkasovali. Obránce Knot vyhodil kotouč, pro který si dobruslil Flynn, naopak českobudějovický bek Doudera zaváhal a Strmeň nedokázal proti ukázkovému blafáku libereckého útočníka zasáhnout – 0:1.

Domácí Koláček pak spálil ojedinělou tutovku, ale góly padaly na druhé straně. Z pravého křídla si nabruslil Ivan a prostřelil Strmeně podruhé.

A to ještě zdaleka nebylo všechno. Flynn našel přesně hokejku Najmana, který puk usměrnil za záda českobudějovického brankáře. Čtvrtý gól Faška-Rudáše po dokonalém vyšachování domácí obrany završil naprostý zmar Motoru v úvodní třetině.

Od druhé třetiny nahradil v domácí brance Strmeně Hrachovina, ale ani on dlouho čisté konto neudržel. Inkasoval už po čtyřiceti vteřinách. Rychlé přečíslení dva na jednoho přesně zakončil Flynn – 0:5.

Tím bylo vyřešeno prakticky vše a zápas už se dohrával prakticky jenom z povinnosti. Liberečtí byli s pětigólovým náskokem v zádech pochopitelně v naprosté pohodě a na Motoru ležela těžká deka. Jakési náznaky ve hře domácích směrem dopředu se tu a tam objevily, alespoň čestný úspěch několikrát visel ve vzduchu, hostující gólman Král však podával výborný výkon a několikrát Jihočechy doslova vychytal.

V závěrečné třetině si domácí dopili kalich hořkosti do dna, když inkasovali ještě další tři góly. Šestý přidal při přesilovce po dalším zaváhání obrany Motoru Bulíř, sedmý Faško-Rudáš a Flynn poté završil hattrick.

Až tři minuty před koncem zaznamenali domácí čestný úspěch, když se krásně pod horní tyčku trefil Simon.

Branky a nahrávky: 57. Simon (Valský) – 9. Flynn (A. Najman, Knot), 11. Ivan (Kelly Klíma, Birner), 16. A. Najman (Flynn), 17. Faško-Rudáš (Rychlovský, Ivan), 21. Flynn (Hawryluk), 47. Bulíř, 49. Faško-Rudáš (Filippi, Knot), 50. Flynn (Hawryluk). Vyloučení: 1:2, využití: 0:1. Rozhodčí: Sýkora, Ondráček – Brejcha, Gerát. Diváci: 6251.

Motor: Strmeň (21. Hrachovina) – Pýcha, Štencel, Hovorka, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Štich – Gulaš, F. Přikryl, Ordoš – Kubík, Kondelík, M. Beránek – Valský, Toman, Simon – Kříž, Koláček, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Liberec: D. Král – Knot, McCoshen, Budík, Ivan, Aubrecht, Derner, A. Král – Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Kelly Klíma, Bulíř, Birner – Pérez, Šír, J. Vlach. Trenéři Pešán, J. Kudrna a Žabka.

Hlasy trenérů – Ladislav Čihák (Motor): „Špatně jsme do utkání a na ledě bylo jenom jedno mužstvo. Soupeř nás načapal a vůbec v ničem jsme se mu nevyrovnali. I takové zápas bývají, ale musíme se z toho poučit a co nejrychleji zapomenout, protože teď se bude hrát v rychlém sledu řada utkání. Je třeba pogratulovat soupeři, který nás ve všech směrech předčil.“

Boris Žabka (Liberec): „Velké poděkování do kabiny. Pro nás to byl důležitý zápas a pro soupeře krutý výsledek. Navázali jsme na dobrý výkon z utkání s Pardubicemi, i když jsme v něm nebodovali. Tentokrát nám tam napadaly góly, za což jsme moc rádi. Vítězství si hodně vážíme.“