Jeho svěřenci si zajistili vyrovnání dvěma skutečně povedenými přesilovkami. Náramně se bombami z voleje trefili Gulaš a Kubík. „Jenom díky tomu, že jsme si pomohli přesilovkami a dobrým pohybem ve třetí třetině, se nám podařilo srovnat skóre. Takhle bychom se ale chtěli prezentovat po celý zápas. Bod je pro nás zlatý,“ uznal kouč Motoru.

S výkonem svého týmu tentokrát moc spokojen nebyl. „První třetinu jsme dohrávali hodně laxně, neměli jsme pohyb a důraz. Naše hra se mi vůbec nelíbila. Se druhou třetinou jsem byl extrémně nespokojený. Ale zase klobouk dolů, jak za to kluci vzali a pomohli si v přesilovkách. Vrátili jsme se do zápasu a škoda, že jsme se nemohli poprat o ten bod navíc,“ konstatoval.

Motor přišel o domácí neporazitelnost, s Libercem ale bral alespoň jeden bodík

Prodloužení trvalo jen krátce a přineslo hned na úvod sporný moment, když Filippi obral domácího Douderu o kotouč zákrokem na hranici faulu. Z následné akce Flynnovu střelu Hrachovina vyrazil, na Filippiho dorážku už stačit nemohl. „Bez komentáře,“ nechtěl se trenér Čihák k prodloužení vůbec vyjadřovat.

Potěšily ho tak především přesilové hry, které jeho tým zlepšuje každým zápasem a také v nich dvakrát skóroval. „Kluci to sehráli naprosto skvěle. Na tréninku na přesilovkách hodně pracujeme. Byla opravdu je otázka času, kdy nám to tam začne padat. Kdy rozhodnutí budou správně rychlá a budeme si v přesilovkách i nadále pomáhat,“ věří.

Po kratší pauze naskočil do hry Martin Hanzl, ale na na své klasické pozici centra, ale v roli levého křídla Pechovy třetí formace. „Takhle to vyplynulo, protože jsem ho chtěl dostat do hry. Dlouho nehrál a do vítězné sestavy jsem moc sahat nechtěl. Je to hráč, který to umí s pukem, a chceme, aby se dostal zase do zápasového tempa,“ vysvětlil netradiční pozici pro zkušeného útočníka.

Hosté byli s dvoubodovým vítězstvím maximálně spokojeni. „Jsme rádi za body, protože to nebyl jednoduchý zápas. Po bodově a gólově nevydařených utkáních potřebujeme každý bodík. Neměli jsme ideální vstup do zápasu, chyběl nám pohyb a důraz. Ve druhé třetině jsme soupeři odskočili, ale sami jsme si to zkomplikovali, když jsme dostali góly v oslabení po faulech nefaulech. V prodloužení jsme byli šťastnější,“ připustil liberecký asistent trenéra Boris Žabka.