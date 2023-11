Ve 21. kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru v Liberci po velmi dobrém výkonu 5:2. V neděli budou Jihočeši hostit Litvínov (17).

Do branky Motoru se v Liberci vrátil po třízápasové pauze Dominik Hrachovina. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do hostující branky se po třízápasové pauze vrátil Hrachovina a v sestavě už figuroval uzdravený obránce Vráblík. Místo na soupisce nezbylo na útočníka Hanzla.

Svižná první třetina přinesla jediný gól, který padl na straně hostí. A zaslouženě, protože proti oslabenému soupeři tahali za delší konec a byli nebezpečnější. Brankou sice ještě neskončily přečíslení dva na jednoho Vopelky s Beránkem ani šance Ordoše, ale v 16. min. už Jihočeši jásali. Střelu z otočky šťastně tečoval do Králova protipohybu Vopelka. Šance měli i domácí. Neuspěli ale Flynn ani v nájezdu Najman.

Druhá třetina vyšla hostím ještě lépe a srazili Bílé Tygry na kolena. Douderovu dorážku ještě Král zázračně vyrazil, ale poté se mu skrz výstroj zatoulala do sítě střela téhož hráče a bylo to 0:2. Pak se náramně z voleje trefil do horního růžku Beránek a Král přepustil své místo v liberecké brance Paříkovi.

Po povedené individuální akci sice připravil Rychlovský Hrachovinu o čisté konto, ale záhy odpověděl Ordoš, když objel Paříkovu klec a zvýšil na 1:4.

Ve třetí třetině se domácí ještě jednou nadechli, když v přesilovce Rychlovský ještě jednou snížil na dvoubrankový rozdíl, ale komplikace odmítl Ordoš, jenž z úhlu nachytal Paříka, dal svůj druhý gól a stanovil skóre na konečných 5:2 pro Motor.

Branky a nahrávky: 35. Rychlovský (Filippi, McCoshen), 47. Rychlovský (A. Najman) – 16. Vopelka (F. Přikryl, M. Beránek), 27. M. Doudera (Harris, Simon), 33. M. Beránek (Simon, Hovorka), 36. Ordoš (Gulaš, Pýcha), 56. Ordoš (Gulaš). Vyloučení: 4:4, využití: 1:0. Rozhodčí: Pražák, Cabák – Špůr, Thuma. Diváci: 5046.

Liberec: D. Král (34. Pařík) – Knot, McCoshen, Melancon, M. Ivan, J. Dvořák, Budík, Derner, T. Galvas – Faško-Rudáš, Filippi, Rychlovský – Kelly Klíma, A. Najman, Birner – Pérez, Šír, J. Vlach – Flynn, Hawryluk. Trenéři Pešán, J. Kudrna a Žabka.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Štencel, Kachyňa, M. Doudera, Hovorka, Gulaši, – Gulaš, Kondelík, Ordoš – Simon, Harris, Kubík – M. Beránek, Vopelka, F. Přikryl – Valský, Toman, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.