Hokejisté Banes Motoru uzavřeli úvodní čtvrtinu základní části Tipsport extraligy parádním výkonem a vítězstvím 4:3 v prodloužení nad vedoucím týmem soutěže Pardubicemi. Do čtvrtiny druhé vstoupí v pátek doma proti Spartě Praha (17:30).

Kotouč po bombě zblízka pardubického Lukáše Radila končí přesně v horním růžku českobudějovické branky, Jan Strmeň neměl sebemenší šanci zasáhnout. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

V domácí brance dostal poprvé v sezoně příležitost Strmeň, mimo hru zůstává nemocný útočník Pech a nově k němu přibyl obránce Doudera. V útoku oproti poslednímu zápasu na Kladně nahradil Vopelku Toman.

Proti vedoucímu celku tabulky začali domácí odvážně a při šancích Kubíka a Kondelíka musel své kvality prokázal gólman Will. Jenže favorizovanému soupeři stačila první přesilovka a Radil bombou do horního růžku otevřel skóre – 0:1. Motor se naopak v početní výhodě neprosadil, takže do kabin šli poprvé spokojenější hosté.

„Z naší strany to bylo slušná třetina, jenom škoda inkasovaného gólu v oslabení. Musíme hrát ještě víc s pukem,“ zhodnotil úvodní dějství sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

Jihočeši prožili hodně krušný vstup do druhého dějství, protože hráli dlouhých sedm minut v oslabení, ale i díky výbornému Strmeňovi v brance to zvládli naprosto skvěle. Navíc měli i štěstí, protože Kaut netrefil téměř prázdnou branku.

V početní výhodě si pak zahrál také Motor, vynutil si extrémní tlak, kapitán Gulaš nastřelil tyč, vyrovnání doslova viselo ve vzduchu, ale lídr soutěže nejtěsnější náskok držel.

A pak přišla další lekce z produktivitu. Oproti Jihočechům Dynamo svou další početní výhodu využilo. Ostřelování Strmeňovy klece zakončila přesná dělovka Čerešňáka – 0:2.

Do závěrečného dějství vlétli domácí jako uragán a záhy byli zpátky v hře, když Štenclovu střelu od modré tečoval šikovně mezi Willovy betony Gulaš – 1:2. A to nebylo všechno ve 45. min. už bylo vyrovnáno. Na konci zdrcujícího přesilovkového tlaku pálil přesně Harris.

Jihočeši byli v této fázi zápasu jasně lepší, jenže hokej se hraje na góly a ten daly Pardubice. Zcela nekrytý obránce Košťálek měl dost času zamířit a trefil se přesně k tyči – 2:3. Motor se ale nehodlal vzdát a důrazný Kondelík svým premiérovým extraligovým gólem znovu vyrovnal.

V prodloužení se Jihočeši konečně dočkali vítězství, trefil se Harris.

Branky a nahrávky: 42. Gulaš (Štencel, Vráblík), 45. Harris (Kubík, Pýcha), 57. Kondelík (Gulaš, F. Přikryl), 63. Harris (F. Přikryl) – 14. L. Radil (Čerešňák, M. Kaut), 39. Čerešňák (L. Radil, Hyka), 54. Košťálek (Hyka, Sedlák). Vyloučení: 4:4 (navíc dom. Kachyňa 5 + do konce), využití: 1:2. Rozhodčí: Kika, Vrba – Zíka, Rampír. Diváci: 6156.

Motor: Strmeň – Hovorka, Gulaši, Vráblík, Štencel, Štich, Pýcha, Kachyňa – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš, Kondelík, F. Přikryl – Simon, M. Hanzl, M. Beránek – Valský, Toman, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Pardubice: Will – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, J. Kolář – Hyka, Sedlák, M. Kaut – Radil, T. Zohorna, R. Kousal – Paulovič, Ciencala, Říčka – Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenéři Varaďa, M. Zadina a Krátoška.

Hlasy trenérů – Ladislav Čihák (Motor): „Věděli jsme, že přijede tým, který letos ještě neprohrál v základní hrací době a má neskutečnou fazonu. Bylo jasné, že pokud s takovým soupeřem chceme hrát vyrovnanou partii, tak nesmíme faulovat. To nám ale úplně nevyšlo, protože ve druhé třetině jsme hráli devět minut v oslabení. Prohrávali jsme 0:2, ale povedlo se nám dát kontaktní gól a ve třetí třetině mužstvo neskutečně šlapalo. Nepoložilo se ani po chybce, po které jsme dostali třetí gól. Jsem rád, že jsme poprvé v sezoně zvládli prodloužení, která se nám v předcházejících zápasech nedařila. Tým prokázal obrovskou sílu a soudržnost. Velkou pochvalu zaslouží také Honza Strmeň v brance, který odchytal svůj první letošní zápas a hned proti vedoucím týmu extraligy.“

Aleš Krátoška (Pardubice): „Gratuluji soupeři ke dvěma bodům, které si hlavně díky výborně zvládnuté třetí třetině zasloužil. Dvě třetiny jsme hráli velmi dobře a odpovídal tomu i výsledek. Vstup do třetí části se nám ale vůbec nepovedl a soupeř hrát tak, že jsme mohli prohrát i v základní hrací době. Takový výkon, jaký jsme předvedli ve třetí třetině, je neakceptovatelný.“