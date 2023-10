Svátek hokeje, to byl nedělní duel hokejistů Banes Motoru s Pardubicemi. Jihočeši před více než šesti tisícovkami diváků připravili lídru Tipsport extraligy třetí letošní porážku (4:3 v prodloužení) a sami zastavili nepříjemnou sérii pěti proher za sebou. Do druhé čtvrtiny nejvyšší soutěže vstoupí Jihočeši v pátek dalším atraktivním duelem s pražskou Spartou (17:30).

Východočeši přes porážku prokázali vysokou kvalitu a potvrdili, že jsou spolu se Spartou největším aspirantem na mistrovský titul. Dvě třetiny také tahali za delší konec a po čtyřiceti minutách hry vedli 2:0. „Věděli jsme, že přijel tým, který ještě neprohrál v základní hrací době a letos má neskutečnou fazonu. Je to extrémně silný soupeř,“ přikývl i trenér Motoru Ladislav Čihák.

Kritický moment zápasu přišel pro domácí celek na začátku druhé třetiny, kdy byl za stavu 0:1 vyloučen na pět minut plus do konce zápasu obránce Ondřej Kachyňa. „Bylo nám jasné, že pokud s takovým protivníkem chceme hrát vyrovnanou partii, tak nesmíme faulovat. To se ve druhé třetině vůbec nepotkalo, protože jsme byli devět minut v oslabení,“ zlobil se.

Ve třetím dějství ale předvedli jeho svěřenci možná nejlepší výkon sezony. Lídra soutěže až neuvěřitelně zmáčkli, podařilo se jim vyrovnat, a přestože hosté šli Košťálkovým gólem ještě jednou do vedení, znovu srovnali krok a letos podruhé zvládli také prodloužení.

„Ve třetí třetině tým strašně šlapal,“ ocenil i náročný kouč. „Kluci si za tím šli a klobouk dolů, že po té chybce, kterou jsme udělali a dostali jsme po ní třetí gól, nás to nepoložilo. Ukázalo to sílu a charakter týmu. Kluci táhnou za jeden provaz a funguje nám to. Díky prodloužení jsme konečně zastavili sérii porážek. Měli jsme i štěstí, ale jsem strašně rád, že jsme za dva body vyhráli,“ přiznal po utkání.

Motor prohrál poslední čtyři zápasy, které šly do prodloužení. Čihák byl rád, že mužstvo konečně překlopilo bonusový bodík ve svůj prospěch. „Nic jsme ale pro prodloužení neměnili. Zase jsme chtěli být hodně na kotouči. Měli jsme dobrý tlak do branky a naštěstí se nám to konečně podařilo,“ očividně se trenérovi ulevilo.

Vůbec poprvé dostal letos příležitost v brance Jan Strmeň a svou roli zvládl na jedničku. Jeho podpis pod dvougólovým vítězstvím je více než výrazný. „Jdeme zápas od zápasu a rozhodli jsme se, že už bychom měli dát Dominiku Hrachovinovi také oraz. Proto dostal šanci Honza. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché. Nastoupil proti nejlepšímu týmu soutěže. Tohle je ale přesně to, co od gólmanů očekáváme. Když jeden potřebuje odpočinek, tak ho ten druhý zastoupí a vychytá skvěle dva body. Honzovi patří velký dík,“ pochválil Strmeně i trenér Čihák.

Za pardubickou stranu dorazil na tiskovku asistent trenéra a jihočeský rodák Aleš Krátoška. „Gratuluji soupeři, který si dva body hlavně za třetí třetinu zasloužil. My jsme hráli velmi slušně první dvě třetiny a odpovídal tomu i výsledek. Ale vůbec se nám nepovedl vstup do třetí části a měli jsme i štěstí, když jsme mohli prohrát i v normální hrací době. V prodloužení to domácí zvládli a bod navíc si i za třetí třetinu zasloužil. Třetí třetina určitě nebyla podle našich představ, takhle určitě nemůžeme pokračovat,“ má jasno.