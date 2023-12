Ve druhé části navýšil vedené jeho týmu precizně proměněným trestným střílením Martin Hanzl. „Ve druhé třetině se naše hra zlepšila, dokázali jsme si vytvořit pár šancí, proměnili jsme trestné střílení a měli jsme i štěstí,“ dodal ke druhé části hry.

Ve třetí ale přišel mimořádný tlak ze strany domácího celku, který přinesl vyrovnání a nakonec i výhru v nastaveném čase. „Třetí třetina mě mrzí. Nebyla z naší strany dobrá a nebyla odehrána zkušeně, jak jsme si říkali. Byly tam z naší strany zbytečné fauly a icingy. Měli jsme problémy s vhazováním, čímž jsme soupeře dostávali do tlaku. Bodu si ceníme, ale tím, jak se pro nás zápas vyvíjel, nás porážka mrzí,“ připustil.

Motor i v oslabené sestavě dokázal obrat lídra z Pardubic na jeho ledě o bod

Pardubický asistent trenéra Marek Zadina ocenil hlavně bojovnost svého týmu. „První třetina z naší strany nebyla dobrá. Bylo tam spoustu faulů a nedisciplinovanost. Ve druhé třetině jsme se nemohli vůbec dostat do tempa, soupeř byl prostě lepší a přehrával nás. Nebyli jsme to my. Třetí třetina už byla skvělá, za což patří hráčům velké dík. Soupeř hrál dobře a kluci se hodně nadřeli,“ ocenil výkon Motoru.

Zadinovi se líbilo hlavně maximální nasazení v závěrečné části hry. „Věděli jsme, že když dáme kontaktní gól na 2:3, tak se to zvedne, kluci si začnou věřit a poženou nás lidi, což se nám potvrdilo. Ve třetí třetině a v prodloužení už to bylo to, co hrajeme a co jsme. Vítězství si vážíme, ukazuje to, jak je tým morálně silný,“ nešetřil chválou.