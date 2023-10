V šestnáctém kole Tipsport extraligy vyhráli hokejisté Banes Motoru České Budějovice nad Plzní 4:1 a po osmi utkáních v řadě si připsali tříbodové vítězství. V pátek Jihočeši nastoupí v Hradci Králové (18), v neděli hostí Kometu Brno (17).

Akrobatický zákrok plzeňského Samuela Hlavaje při střele kapitána Motoru Milana Gulaše. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Do domácí branky se tentokrát postavil Strmeň a trenéři trochu zatřásli složením útočných formací. Do centru první řady se posunul Kondelík. Na marodce jsou dlouhodobě útočníci Pech se zlomeným kotníkem a krátkodobě (antibiotika) Valský. V hostující sestavě chyběl zkušený exjihočech Mertl.

Motor potřebuje body a začal aktivně, i když do vážnějších šancí se v první třetině proti poctivě bránícímu soupeři dostával jen těžko. Na střely na branku ji vyhrál 14:6, ale gólu se fanoušci nedočkali.

Několik slibných příležitostí si domácí tým přece jen vytvořil. Přečíslení dva na jednoho při vlastním oslabení při vyloučení Gulaše zakončil Toman střelou do gólmana Hlavaje. na plzeňského gólmana pak nevyzrál ani Kubík. Největší možnost měl při další akci dva na jednoho kapitán Gulaš, ale rovněž on místo přihrávky zvolil přímou střelu a strážce plzeňské svatyně nepropálil.

Hosté toho v úvodním dějství ve hře dopředu moc nepředvedli, výjimkou byla snad jen Indrákem nastřelená boční tyč při přesilovce.

Hned po přestávce Motor soupeře pořádně zatlačil, vypadalo to, že vedoucí gól musí být jen otázkou času. Jenže stačil jeden rychlý brejk hostí, svižná střela Šilera a bylo to 0:1.

Jihočeši však prokázali mimořádnou vůli po vítězství a ještě v průběhu prostřední části dokázali skóre otočit. A zaslouženě, vzhledem k tomu, jaký tlak si vynutili. Nejprve odvedl výbornou práci na brankovišti Kondelík a předložil kotouč Ordošovi, který již prakticky nemohl odkrytou branku minout – 1:1.

Ve 38. min. pak Doudera obětavě skočil do tvrdé plzeňské střely a obětoval svůj kotník, Beránek vyrazil do rychlého protiútoku, vrátil puk Hovorkovi a stále se lepšící čahoun pečlivě zamířil k tyči – 2:1.

Ale uznání zaslouží i Strmeň v brance, který zlikvidoval sólo Söderlunda. Po dvou třetinách byl poměr střel na branku 27:14…

Ve velmi dobrém výkonu pokračovali domácí i ve třetí třetině. Vynutili si další přesilovku a konečně ji také dokázali proměnit. Na konci obléhání plzeňské klece mířil přesně Hanzl.

To bylo přesně to, co domácí potřebovali. Uklidnili se, kontrolovali průběh zápasu a soupeře prakticky k ničemu nepouštěli. A když už něco přece jen prošlo, byl připravený pozorný Strmeň.

Necelé tři minuty před koncem zkusili hosté power play, ale k žádnému vážnějšímu náporu je v pohodě hrající Motor nepustil a naopak Kubík do prázdné branky pečetil na konečných 4:1.

Branky a nahrávky: 29. Ordoš (Kondelík, Pýcha), 38. Hovorka (M. Beránek, M. Doudera), 44. M. Hanzl (Simon, Štencel), 60. Kubík – 26. Šiler (Indrák). Vyloučení: 2:7, využití: 1:0. Rozhodčí: D. Pražák, Šindel – Brejcha, Gerát. Diváci: 5705.

Motor: Strmeň – Vráblík, Štencel, Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Štich – Kubík, Kondelík Ordoš – Gulaš, Harris, F. Přikryl – M. Beránek, M. Hanzl, Simon – Chlubna, Toman, Vopelka. Trenéři Čihák a Hanzlík.

Plzeň: Hlavaj – Zámorský, Kvasnička, A. Jiříček, Laakso, Piskáček, Malák, Dujsík – Hrabík, Lev, Schleiss – Holešinský, Indrák, Söderlund – Rekonen, Jansa, Pour – Šiler, P. Straka, Matys. Trenéři Kořínek a Bombic.

Hlasy trenérů – Jiří Hanzlík (Motor): „Pro nás je to hodně důležité vítězství, protože jsme už dlouho nevyhráli za tři body. Asi to nebyl nějaký hezký výkon, ale kluci se snažili a byli jsme v zápase aktivnější. Pomohly nám přesilovky a tentokrát jsme nehráli v oslabení. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Takové utkání se mi těžko hodnotí. Sice jsme se dostali do vedení, ale hráli jsme nedisciplinovaně a měli jsme strašně moc vyloučení. To se pak nedá hrát. Ještě ve třetí třetině byl hratelný stav 2:1, ale chyběly nám větší emoce, abychom si šli pro vyrovnání. Jedna střela za třetí třetinu je strašně málo. Blahopřejeme soupeři k vítězství.“