V desátém kole Tipsport extraligy hokejisté prohráli hokejisté Banes Motoru České Budějovice s Karlovými Vary 2:3 po samostatných nájezdech. V dalším utkání budou v neděli hostit mistrovský Třinec (17).

Karlovarský gólman Dominik Frodl se jen bezmocně ohlíží, kotouč po střele Dominika Simona končí v jeho síti. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Jihočeši nastoupili ve stejném složení jako naposledy v Litvínově, v sestavě hostí se objevil Roman Přikryl, bratr českobudějovického útočníka Filipa, jenž v minulosti na jihu Čech rovněž působil.

Domácí výborně začali a už ve 2. minutě vedli. Valský se protáhl do útočné třetiny, předložil kotouč Simonovi a ten z prostoru mezi kruhy mezi kruhy mířil přesně – 1:0.

Motor pak přežil ve vyrovnané první třetině přesilovkou gólovku O. Beránka i přečíslení soupeře tři na jednoho. V závěru úvodního dějství si Jihočeši sami zahráli v početní výhodě, ale bez úspěchu.

„Slušná první třetina, kdy jsme šli po vydařené akci do vedení. Po vstřeleném gólu jsme trošku přestali hrát, což se nám nemůže stávat,“ zhodnotil první třetinu sportovní manažer Motoru Jiří Novotný.

V prostřední části měl domácí celek nejprve i trochu štěstí, když Hrachovina kryl tutovku Rachůnka. Ve 33. min. ale vyslal matador Pech báječným pasem do šance obránce Douderu a ten si ukázkovým bekhendovým blafákem připsal svůj premiérový gól v českobudějovickém dresu – 2:0.

Domácí pak soupeře pořádně skřípli, třetí gól doslova visel ve vzduchu. Nejblíže k němu měl kapitán Gulaš, na Frodla ale nevyzrál.

„Druhá třetina byla z naší strany lepší a zaslouženě jsme vstřelil branku. Zlepšili jsme pohyb po celém hřišti,“ zhodnotil Novotný druhé dějství.

Ve třetí třetině se po chybě v soupeřově rozehrávce dral do šance Ordoš, Plutnar ho musel faulovat, ale nařízené trestné střílení sám postižený neproměnil.

Jenže pak přišly velké chvíle soupeře. Hned po skončení karlovarské přesilovky ale po oku lahodící kombinaci snížil Gríger a bylo zaděláno na drama. A čtyři minuty před koncem bylo dokonce vyrovnáno. Přetíženou domácí obranu pokořil bekhendem Stříteský.

Hodně divoké prodloužení přineslo řadu šancí na obou stranách, ale gól žádný. V nájezdech rozhodl o bodu navíc pro hosty Rachůnek.

Branky a nahrávky: 2. Simon (Valský, M. Doudera), 33. M. Doudera (Pech, Simon) – 46. Gríger ( Kangasniemi, Jiskra), 56. Stříteský (Hladonik, Bartejs), rozh. náj. T. Rachůnek. Vyloučení: 3:2, bez využití. Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Rampír, Klouček. Diváci: 5917.

Motor: Hrachovina – Pýcha, Gulaši, Hovorka, M. Doudera, Vráblík, Štencel, Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš, F. Přikryl, M. Beránek – Valský, Pech, Simon – Vopelka, M. Hanzl, Chlubna. Trenéři Čihák a Hanzlík.

K. Vary: Frodl – Huttula, Plutnar, Stříteský, Bartejs, Dlapa, Půlpán, Havlín – O. Beránek, Černoch, Hladonik – Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek – Zetterberg, Jiskra, redlich – O. Procházka, R. Přikryl, Kopffer. Trenéři Bruk, Šik a Eismann.

Hlasy trenérů - Jiří Hanzlík (Motor): „Ztratili jsme dva body. Měli jsme dobrý vstup do utkání a dali jsme gól. Pak se hra vyrovnala, ale po našem druhém gólu jsme měli skvělou pasáž a měli jsme dost příležitostí, abychom odskočili na 3:0. Jeden inkasovaný gól s námi otřásl a zápas jsme ztratili. Jáchym Kondelík by měl nastoupit už v neděli proti Třinci.“

David Bruk (K. Vary): „Pro nás jsou to nesmírně cenné dva body, protože jsme prohrávali 0:2 a jela se proti nám penalta. Domácí vedli 1:0, hrál se vyrovnaný hokej, ale druhý gól s námi zamával. Do zápasu jsme se vrátili povedenou přesilovkou, která nás nakopla. Podařilo se nám vyrovnat, prodloužení a nájezdy, to už je loterie.“