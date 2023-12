Byl to pro hokejisty Banes Motoru zvláštní hořkosladký víkend. Dvakrát vedli na ledě dvou nejsilnějších celků Tipsport extraligy o dva góly, ale pokaždé se domů vraceli jen s bodem po porážce v prodloužení. Jak v pátek z Pardubic (3:4), tak v neděli ze Sparty (2:3).

Hokejová Sparta slavila sto dvacáté narozeniny ve velkém stylu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Nejvyšší hokejová soutěž má nyní reprezentační přestávku, po ní budou Jihočeši hostit ve středu 20. prosince Olomouc (17:30).

Sparta o víkendu slavila sto dvacáté narozeniny s obrovskou pompou. „Chtěli jsme jí oslavy po sportovní stránce narušit, což se nám nepodařilo,“ připouští trenér Motoru Ladislav Čihák.

Ale jeho tým k tomu rozhodně nebyl daleko, protože ještě ve 37. minutě po dvou gólech Jakuba Valského 2:0. „Bylo to pro nás zase trošku smolné utkání. Proti velice silnému a kvalitnímu soupeři jsme vedli 2:0, předvedli jsme bojovnější výkon než v pátek v Pardubicích, kde jsme také vedli o dva góly. Bohužel jsme opět udělali faul na konci třetiny. Musím konstatovat stejně jako v Pardubicích, že v naší sestavě proti tak silnému soupeři bych před zápasem asi bod bral, ale člověk se nechce smířit s prohrami. Porážka nás mrzí. Musíme se z ní opět poučit a tyhle situace lépe zvládnout,“ uvedl k utkání.

Po duelu v Pardubicích si Čihák posteskl, že měl jeho tým sehrát třetí třetinu zkušeněji. Na Spartě už byl z tohoto pohledu přece jen spokojenější. „Bylo to z naší strany odehráno daleko lépe než v Pardubicích. Věděli jsme, že se do nás bude Sparta tlačit, ale nebylo tam od nás tolik chyb. Byť to výsledkově tak nevypadá, tak odehráno to bylo lépe. Bylo to jednoznačně o úplně jiné šťávě, odolnosti a sebeobětování, když každý hráč chtěl pro tým udělat maximum,“ ocenil.

Českobudějovický tým má na marodce hned kvartet útočníků základní sestavy. Trenérovi o víkendu chyběli Milan Gulaš, Lukáš, Pech, Adam Kubík a Lukáš Vopelka. „Bez nich je to samozřejmě těžké. Ale už v létě jsme avizovali, že přišli další hráči a budeme chtít rozložit síly na více lidí. Celou dobu s tím takhle pracujeme a další kluci je zastoupili skvěle. Zranění hráči nám chybí, především jejich gólový přínos, práce s kotoučem a také zkušenosti, protože ví, jak se v takových situacích chovat. Poprali jsme se s tím, tým se semkl a urvali jsme v obou zápasech po bodu. Jsem rád za to, že i ostatní kluci do toho šlápli a vzali to za své,“ nestěžoval si trenér na absenci klíčových útočníků.

Hlavní kouč Sparty Pavel Gross dva body z utkání bral. „U takových slavnostních zápasů, jaký jsme měli my, se většinou málokdy stává, aby domácí celek vyhrál. Alespoň takovou mám zkušenost,“ usmál se. „Také dnes to dlouho vypadalo, že nám to soupeř pokazí.“

O výkonu Motoru hovořil s velkým respektem. „V první třetině jsme špatně bruslili. Soupeř přijel s velkým sebevědomím, protože hrál dobře v Pardubicích a utrhl tam bod. To jsme věděli. Takticky na nás byl velmi dobře připravený. Dařilo se mu zavírat střední a obranné pásmo. Na druhou stranu klobouk dolů před naším mužstvem. I když na ledě nevypadalo čerstvě, tak se bojovností a pracovitostí dotáhlo zpátky do zápasu. Dobře organizovaný soupeř neměl tolik šancí, my jsme zase chodili do plných. Ale říkali jsme, že je otázka času, kdy dáme gól. Neztráceli jsme hlavu a bod navíc z prodloužení bereme. Pokud někdo řekne, že jsme ztratili bod, tak mu odpovím ne, my jsme dnes vybojovali a odmakali dva body. Myslím, že dělba bodů v tomhle poměru byla spravedlivá a za druhý bod navíc jsme rádi,“ neskrýval sparťanský lodivod spokojenost z toho, že se jeho týmu podařilo slavnostní duel nakonec otočit.