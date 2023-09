S cílem postoupit do play off a s rekordním rozpočtem vstoupí v pátek hokejisté Banes Motoru zápasem v Praze na Spartě (18:30) do letošního ročníku Tipsport extraligy. Klub o tom informoval na předsezónní tiskové konferenci, která se konala v sídle nového generálního partnera klubu soběslavské firmy Banes.

Generální manažer Stanislav Bednařík hovoří na předsezónní tiskovce Banes Motoru v Soběslavi. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Její majitel Pavel Baloun je velkým fandou hokeje a na sezonu se těší. „Jsem rád, že jsme se s Motorem dohodli na spolupráci. Domluveni jsme na dva roky, ale pokud se bude dařit nám i klubu, tak smlouvu velice rádi prodloužíme,“ nechal se slyšet.

Novými hlavními partnery klubu budou také ČEZ a sázková kancelář Fortuna. V Budvar aréně se letos konečně zase bude čepovat českobudějovický Budvar, který je také jedním z partnerů. „Pod klub se přesouvá fanshop a e-shop, který by se měl v nejbližších dnech rozběhnout. Bohatší bude zápasový program a změny budou také v aplikaci, díky které si můžete objednávat vstupenky nebo občerstvení při zápasech,“ informoval marketingový ředitel Tomáš Kučera.

Ke změně dochází v organizační struktuře. Jiří Novotný jako sportovní manažer bude vedoucím celého sportovního úseku klubu. Nová je i trenérská dvojice. Hlavním koučem je Ladislav Čihák, jeho asistentem Jiří Hanzlík. Po dvou letech Motor obnovil roli kondičního trenéra, kterou zastává Josef Žáček. Trenérem gólmanů zůstává Stanislav Hrubec, ve funkci videokouče nahradila Vladimíra Mizeru hned dvojice Tomáš Pařízek a Adam Přibyl.

S ekonomikou klubu je spokojen jeho generální manažer Stanislav Bednařík. „Přestože se nacházíme v ekonomicky složitém období, přesto jsme v loňské sezóně hospodařili nad očekávání dobře. Celkové výnosy byly přes devadesát osm milionů korun, náklady byly o něco vyšší, celkově jsme skončili ve ztrátě dvě stě třicet tisíc korun. Předpokládaná ztráta přitom činila až čtyři miliony korun,“ uvedl.

Do nadcházející sezóny půjde klub s historicky nejvyšším rozpočtem, který bude na A tým činit 118 milionů korun. Mládež by navíc měla hospodařit s rozpočtem kolem 27 milionů.

Vydáno bylo aktuálně 4319 permanentních vstupenek, což znamená ve srovnání s loňským rokem mírné navýšení.

O cílech pro sezonu hovořil prezident Banes Motoru Roman Turek. „Chceme se dostat do play off, kde pak začíná nová část sezóny, ve které budeme chtít uspět a získat co nejlepší umístění. A také chceme, aby se náš hokej divákům líbil a chodilo jich co nejvíce,“ stanovil základní cíle.

Trenér Ladislav Čihák byl spokojen s letní přípravou, která proběhla podle plánu. Mrzí ho jen zranění trojice Vráblík, Štich a Pech. „Bohužel se stalo, co jsme si nikdo nepřáli, kdy nám vypadli tři kluci na delší dobu. Ale věřím, že by se mohli v co nejbližší době připojit zpět do tréninku,“ přeje si.