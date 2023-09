Dlouho prohrávali, ale maximální bojovností dokázali hokejisté Banes Motoru duel s Vítkovicemi otočit na 2:1 a v tabulce Tipsport extraligy se vyhoupli opět na slušivou pátou příčku. V neděli je čeká utkání v Mladé Boleslavi, které odvysílá v přímém přenosu Česká televize.

Budvar aréně slaví, Motor právě porazil Vítkovice 2:1. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Právě nasazení a touha po vítězství, to byly hlavní atributy hry Jihočechů. Plus skvělý Dominik Hrachovina v brance, který soupeři několikrát doslova ukradl jisté góly. „V prvních dvou třetinách jsme s naším hokejem nebyli spokojeni. Na našich hokejkách byla nervozita a jako už poněkolikáté nás udržel v zápase Dominik Hrachovina v brance, který vychytal velké šance Vítkovic,“ ocenil výkon gólmana i asistent trenéra Banes Motoru Jiří Hanzlík.

Zápas jeho tým otočil ve třetí třetině. „Zlepšili jsme pohyb a hokej byl z naší strany lepší. Po vyrovnaném boji jsme se štěstím zvítězili,“ připustil.

Zdroj: Deník/ Pavel Kortus

V kabině se prý před vydařenou třetí třetinou nedělo nic zvláštního. „Na většině hráčů jsme pozorovali určitou nervozitu. V přípravě jsme viděli, že dokážou hrát daleko lépe. Snažili jsme se situaci odlehčit, že hokej není všechno. A pokud chtějí hrát na nějakých svých limitech, tak nervozita jim v tom určitě nepomůže. Jestliže se chtějí v extralize etablovat, tak se musí naučit s tím pracovat, protože tlak na výsledky tam je. Trošku jsme nervozitu setřásli a také jsme stáhli sestavu. Začali jsme lépe bruslit a pomohli jsme si oproti předcházejícím zápasům přesilovkou. Dali jsme šťastný gól na 1:1, ale naše produktivita dopředu pořád není dobrá. I taková vítězství se počítají,“ konstatoval.

Poprvé v sezoně naskočil po zranění kolena obránce Roman Vráblík a odehrál si v tradiční dvojici s Janem Štenclem své. „Splnil to, co jsme od něj očekávali. Je to nepříjemný dlouhý obránce s velmi dobrou defenzivní činností,“ chválil si Hanzlík návrat zkušeného beka.